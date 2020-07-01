Экс-канцлер ФРГ рассказал, как санкции против Северного потока-2 ударят по Европе

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер / УНИАН

Экс-федеральный канцлер Германии, а ныне ‒ руководитель совета директоров российской корпорации Роснефть и руководитель комитета акционеров компании-оператора Nord Stream AG Герхард Шредер полагает, что готовящийся новый пакет санкций США против Северного потока-2 2 является намеренным расторжением трансатлантического партнерства.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Шредер отметил, что работают либо работали с Северным потоком-2 более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности. Все они оказались напрямую затронуты американскими санкциями.

Читайте также"Газпром пошел на обман": эксперт объяснил, почему Северный поток-2 может не заработатьЭкс-канцлер добавил, что финансовые последствия от санкций были бы крайне серьезными, под угрозой оказались бы инвестиции в европейскую инфраструктуру в размере 12 млрд евро. Кроме того, европейские потребители газа столкнулись бы с дополнительными тратами в размере 4 млрд евро в год.

В целом Шредер считает санкции США против союзника по НАТО в период экономического спада сознательным расторжением трансатлантического партнерства, а также нападением на европейскую экономику.

Напомним, ранее конгрессмен-республиканец Стивен Вомак на своей странице в Twitter сообщил о том, что Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток-2.