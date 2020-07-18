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ЕС выступил против любых санкций США за Северный поток-2

В Европе заявили о нарушении норм международного права.

18 июля 2020, 23:58
Северный поток-2
Северный поток-2 стал камнем преткновения между США и ЕС / Reuters

Евросоюз выступил категорически против санкций со стороны в США в отношении европейских компаний, которые участвуют в строительстве Северного потока-2 и Турецкого потока.

Как информирует официальный сайт ЕС, такое заявление сделал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам дипломата, действия США противоречат нормам международного права.

"ЕС глубоко обеспокоен увеличением числа случаев применения санкций или угроз санкций со стороны США против европейских компаний и их интересов", - говорится в заявлении.

Читайте такжеСША ударили новыми санкциями по Северному потоку-2В Европе подчеркивают, что Вашингтон уже неоднократно нарушал международное право и продолжает это делать и сейчас. В частности, ранее это реализовывалось в отношении Ирана и Кубы, а теперь и к Северному потоку-2 и Турецкому потоку.

По утверждению европейцев, они "твердо против любых санкций США в отношении европейских компаний". Причина заключается в том, что предприниматели берутся за строительство газопровода, поскольку отстаивают бизнес-интересы своих предприятий.

Боррель акцентировал, что ЕС приветствует "скоординированные и адресные санкции, которые вводят все партнеры".

Ранее в Госдепе США заявили о готовности в рамках закона CAATSA О противодействии противникам Америки при помощи санкций ввести ряд ограничительных мер против Северного потока-2 и одной из ветвей Турецкого потока.

Позже в Вашингтоне отметили, что санкции пока не вводятся, однако Штаты готовы будут перейти к решительным мерам в любой момент.

Напомним, Америка обещала ввести санкции против всех юридических лиц, причастных к строительству Северного потока-2.

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