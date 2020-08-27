Северный поток-2 Германии не нужен - евродепутат

Американские санкции могут приостановить или же вовсе заблокировать строительство Северного потока-2 / Reuters

Если газопровод Северный поток–2 не запустится, это не создаст для Германии никаких проблем, поскольку те же объемы газа страна сегодня поставляет транзитом через Украину.

Об этом заявил депутат Европарламента от Германии, член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Галер в комментарии Guildhall.

Кроме того, по его словам, в краткосрочной перспективе Германия не будет нуждаться в дополнительных поставках, так как развивает собственные альтернативные источники энергии, в частности ветровую и другие.

"Нормальная частная компания никогда бы не строила Северный поток – 2, ведь даже первый Северный поток не работает на полную мощность", – отметил Галер.

По его словам, отравление российского оппозиционера Алексея Навального, а также происходящее в Беларуси и Украине, демонстрируют, что Россия не хочет нормальных взаимоотношений.

Как известно, Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Читайте такжеВ Германии рассказали, выгодно ли закупать газ у СШАНапомним, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сообщил, что российский газопровод Северный поток-2 твердо намерены достроить в первом квартале 2021 года.

Ранее в немецкой энергетической компании Uniper, которая является финансовым партнером российского газового монополиста Газпром, предположили, что американские санкции могут приостановить или же вовсе заблокировать строительство Северного потока-2.