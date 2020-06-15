Германия нашла способ спасти Северный поток-2

Северный поток-2 могут спасти поставки водорода / Reuters

В Германии уже знаю, как спасти от санкций российский газопровод Северный поток-2, не нарушив при этом законы Евросоюза и Газовую директиву.

Как пишет польское издание BiznesAlert, трубопровод получит возможность работать на полную мощность, несмотря на различные препятствия.

По утверждению автором материала, немецкие власти придумали водородную стратегию, которая предусматривает увеличение использования этого газа в энергетике. В первую очередь речь идет о "зеленом" водороде, однако Берлин может использовать и "голубой". Данная стратегия полностью совпадает с планами российского монополиста Газпрома, который также собирается прокачивать "голубой" водород по Северному потоку-2, и его могут получать из поступающего по нему газа.

Читайте такжеСША готовят новый удар по Северному потоку-2Уточняется, что на водород не будут распространяться ограничения Газовой директивы и Третьего энергопакета ЕС. Нормы обязуют, чтобы все газопроводы на территории Евросоюза предоставляли доступ к своим мощностям как минимум двум независимым поставщикам. Однако с Северным потоком-2 выполнить данное требование невозможно, поскольку топливо по нему может поступать только из России. Это приводит к тому, что газопровод можно будет использовать лишь наполовину, а прокачка водорода станет выходом из ситуации.

По словам экспертов, водород нужен не только Германии, но и другим странам ЕС. Он на 25-30 процентов экологичнее природного газа и позволит добиться цели по сокращению выбросов в атмосферу углерода.

В Германии уже сообщили, что потратить девять миллиардов евро на продвижение стратегии по использованию водорода, в том числе за пределами ЕС. Первой страной, которая примет участие в эксперименте, станет Марокко.

Как ранее сообщалось, новые санкции США против газопровода Северный поток-2 могут обернуться серьезными проблемами для Германии. Под американское эмбарго наверняка попадут немецкие государственные ведомства и компании, которые прямо или опосредованно связаны с проектом Газпрома.

Напомним, в Сенате США зарегистрирован законопроект, согласно которому американцы планируют ввести дополнительный пакет санкций против газопровода Северный поток-2. Под санкции может попасть широкий перечень компаний, оказывающих услуги по строительству и обслуживанию газовой трубы.