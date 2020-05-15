УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Корабль Академик Черский добрался на место строительства Северного потока-2

15 мая 2020, 08:39

Многомесячная эпопея с путешествием корабля-трубоукладчика Академик Черский на место строительства газопровода Северный поток-2 закончилась.

Академик Черский
Судно Академик Черский / Reuters

Процесс строительства российско-газпромовского проекта, газопровода Северный поток-2", может уже в самое ближайшее время вновь начаться ‒ благодаря кораблю-трубоукладчику Академик Черский (которое недавно прибыл к месту окончания стройки).

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты агентства Bloomberg со ссылкой на анализ спутниковых фотографий пределов стройки. В немецком порту Мукран судно Академик Черский должно заменить корабли швейцарских компаний-подрядчиков, которые покинули строительство Северного потока-2 (по причине угрозы американских санкций).

Читайте такжеСША и Европа окончательно похоронили Северный поток-2Российский трубоукладчик шел из российского дальневосточного порта Находка около трех месяцев ‒ периодически кардинально меняя курс. Именно в порту Мукрана находятся трубы, которые нужно использовать для постройки Северного потока-2.

К слову, спутниковые фотоснимки от 10 мая 2020 года показывают перемещение заранее сваренных на берегу частей труб. Кроме того, неподалеку была замечена российская баржа Фортуна. Планируется, что она будет помогать Академик Черский.

Напомним, ранее из распоряжения российского Кабмина стало известно, что работающий под нидерландским флагом корабль Flintstone направят на проведение подводно-технических работ, которые необходимы для достройки газопровода Северный поток-2.

Северный поток-2 газопровод газ Академик Черский
Сейчас вы просматриваете новость «Корабль Академик Черский добрался на место строительства Северного потока-2». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:39
Корабль Академик Черский добрался на место строительства Северного потока-2
08:39
Украину захлестнула волна самоубийств мнение
08:29
Первая страна в Европе заявила о конце эпидемии коронавируса
07:49
Аномально жарко и осадки: метеорологи дали прогноз погоды на лето-2020
07:03
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 15 мая
06:50
Фальстарт или вброс: зачем в ОПУ намекнули о втором сроке Зеленского мнение
06:29
"Жесткое время": астролог назвала самые опасные дни в июне 2020
06:10
Карантин в Украине: экс-главный санитарный врач назвал ошибку Видео
06:01
Лучшая совместимость знаков Зодиака: какие пары самые крепкие
05:34
Застынет на одной отметке: эксперт дал прогноз курса доллара до конца года
05:03
Поздравления с Днем семьи – в прозе, стихах и классных картинках
04:25
Смертельный синдром: стало известно о новой опасности COVID-19
03:53
Украинская супермодель завела сеть откровенным фото
03:10
Ученые рассказали, сколько женщин изображают оргазм во время секса
02:22
Как дезинфицировать авто от коронавируса – полезные советы
02:05
Трамп предложил Сенату рассмотреть кандидатуру посла США в Украине
01:36
СМИ узнали, как украинцев будут выпускать в Польшу через КПП "Шегини"
00:51
Мужчина на карантине решил устроить анальные ласки огурцом и поплатился
00:20
Звезда Квартала похвасталась сочными ягодицами в модной фотосессии
00:04
В Херсоне на мусорной свалке поселились десятки людей с малолетними детьми Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять