Корабль Академик Черский добрался на место строительства Северного потока-2

Судно Академик Черский / Reuters

Процесс строительства российско-газпромовского проекта, газопровода Северный поток-2", может уже в самое ближайшее время вновь начаться ‒ благодаря кораблю-трубоукладчику Академик Черский (которое недавно прибыл к месту окончания стройки).

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты агентства Bloomberg со ссылкой на анализ спутниковых фотографий пределов стройки. В немецком порту Мукран судно Академик Черский должно заменить корабли швейцарских компаний-подрядчиков, которые покинули строительство Северного потока-2 (по причине угрозы американских санкций).

Читайте такжеСША и Европа окончательно похоронили Северный поток-2Российский трубоукладчик шел из российского дальневосточного порта Находка около трех месяцев ‒ периодически кардинально меняя курс. Именно в порту Мукрана находятся трубы, которые нужно использовать для постройки Северного потока-2.

К слову, спутниковые фотоснимки от 10 мая 2020 года показывают перемещение заранее сваренных на берегу частей труб. Кроме того, неподалеку была замечена российская баржа Фортуна. Планируется, что она будет помогать Академик Черский.

Напомним, ранее из распоряжения российского Кабмина стало известно, что работающий под нидерландским флагом корабль Flintstone направят на проведение подводно-технических работ, которые необходимы для достройки газопровода Северный поток-2.