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Корабль для достройки Северного потока-2 заложил новый вираж в маршруте

11 мая 2020, 16:49

Судно-трубоукладчик Академик Черский продолжает двигаться по морям и океанам.

Академик Черский
Судно-трубоукладчик Академик Черский / OilCapital

За передвижением корабля-трубоукладчика Академик Черский продолжают внимательно следить. Сейчас судно встало на якорную стоянку вблизи порта Мукран в ФРГ, где расположен логистический терминал проекта строительства газопровода Северный поток-2.

Такое сообщение опубликовал портал ТАСС со ссылкой на данные сайтов отслеживания судов. На данный момент в порту Мукран также пришвартована трубоукладочная баржа Фортуна российского АО МРТС. 

По мнению экспертов, Академик Черский и Фортуна могут участвовать в продолжении строительства газопровода Северный поток-2.

Напомним, ранее Пол Коркоран, финансовый директор компании-оператора Северного потока-2 -  Nord Stream 2 AG - рассказал, примет ли участие судно-трубоукладчик Академик Черский в достройке газопровода.

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