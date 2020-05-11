Корабль для достройки Северного потока-2 заложил новый вираж в маршруте

Судно-трубоукладчик Академик Черский / OilCapital

За передвижением корабля-трубоукладчика Академик Черский продолжают внимательно следить. Сейчас судно встало на якорную стоянку вблизи порта Мукран в ФРГ, где расположен логистический терминал проекта строительства газопровода Северный поток-2.

Такое сообщение опубликовал портал ТАСС со ссылкой на данные сайтов отслеживания судов. На данный момент в порту Мукран также пришвартована трубоукладочная баржа Фортуна российского АО МРТС.

По мнению экспертов, Академик Черский и Фортуна могут участвовать в продолжении строительства газопровода Северный поток-2.

Напомним, ранее Пол Коркоран, финансовый директор компании-оператора Северного потока-2 - Nord Stream 2 AG - рассказал, примет ли участие судно-трубоукладчик Академик Черский в достройке газопровода.