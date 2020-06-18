"Газпром пошел на обман": эксперт объяснил, почему Северный поток-2 может не заработать

Для работы газопровода не готова инфраструктура с российской стороны / Reuters

Даже если российский Газпром закончит прокладку труб газопровода Северный поток-2, он все равно не готов к работе.

Такое мнение высказал эксперт по энергетике Михаил Гончар в интервью Радио Свобода.

По словам Гончара, для работы газопровода не готова инфраструктура с российской стороны. Он считает, что даже если бы 1 января 2020 года произошла церемония перерезания голубой ленточки и зажигания факела, это было бы бутафорией, так как в целом ГТС не была бы функциональной.

Как пример он привел объявление о тендере 8 июня на то, чтобы были предложены поставки опор для монтажа технологических трубопроводов к транспортировке на компрессорной станции Славянская в районе Усть-Луги (то есть там, где находится точка старта Северного потока-2).

"Если компрессорная станция не готова к работе сейчас (а она должна была быть готова еще в прошлом году), тогда о каком запуске Северного потока–2 могла идти речь даже в случае, если бы труба была уложена? То есть российская сторона, Газпром сознательно шел на обман не только своих партнеров в рамках консорциума по реализации этого проекта, но и европейских политиков", – сказал Гончар.

Эксперт считает, что стремление российского Газпрома достроить недостающие несколько процентов трубы не исчерпывает всю глубину проблемы запуска газопровода в целом.

"Газотранспортная система, работающая со сверхвысоким давлением, не будет работать, даже если труба будет уложена, но остальная периферия не подготовлена к этому. Поэтому американские санкции бьют точечно, очень адресно, и, в принципе, они своего достигают, что было продемонстрировано как в прошлом году, так и сейчас", – подытожил Гончар.

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Как сообщал Главред, 4 июня в Сенате США был зарегистрирован проект закона о введении дополнительных санкций против компаний, которые связаны с реализацией проекта Северный поток-2. В случае принятия санкционного пакета под американское эмбарго могут попасть компании, оказывающие Nord Stream юридические и страховые услуги.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин выступает решительно против дополнительных санкций США против Северного потока-2, которые могут затронуть широкий перечень компаний и даже немецкие государственные ведомства.