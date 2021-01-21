Северный поток-2 на грани коллапса: в Германии объявили о проблемах

В Германии не знают, к чему могут привести проблемы со строительством газопровода СП-2.
Строительство российского газопровода Северный поток-2 в территориальных водах ФРГ может остановиться на неизвестный срок. Экологи Германии обжаловали разрешение на продолжение строительства трубопровода. Судьба проекта будет решена в течение ближайших недель или месяцев.
Как сообщает немецкое информагентство Reuters, глава Федерального морского и гидрографического агентства Германии Карин Камман-Клиппштейн заявила, что строительство СП-2 может быть остановлено. Причем неизвестно, когда возобновится процесс достройки трубопровода.
По ее словам, проблема связана с обжалованием экологами строительства газопровода. Претензии нужно будет подкрепить весомыми аргументами, однако нет никаких сроков, которые устанавливают представление соответствующих заявлений.
"Это не в наших руках", - сказала Камман-Клиппштейн, добавив, что агентство будет оценивать ситуацию сразу же, как только экологи подадут свои претензии.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах
При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью ntv отметил, что сейчас никто не может спрогнозировать последствий паузы в процессе строительства газопровода. Как полагает дипломат, судьба СП-2 решится в ближайшие недели или месяцы. Также он допустил ситуацию, при которой сооружение газопровода будет полностью остановлено.
Северный поток-2 новости
- Конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет, в результате чего новые санкции против газопровода Северный поток-2 вступили в силу уже с 1 января 2021 года.
- Компания Nord Stream AG 15 января заявила, что работы по достройке СП-2 в территориальных водах Дании приостановлены из-за технических проблем. В России заявили, что проблемы, скорее всего, связаны с отсутствием у трубоукладчика Академик Черский разрешения на прокладку труб. Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать судно из-за угрозы попасть под американские санкции.
- Газпром 19 января впервые допустил возможность приостановки или полного прекращения строительства газопровода Северный поток-2 из-за резких изменений политической ситуации. В Кремле обвинили США в давлении на проект и заявили, что действия Вашингтона противоречат международному законодательству.
- Вашингтон в тот же день ввел новые ограничения, связанные со строительством газопровода СП-2. Под удар попали трубоукладчик Фортуна и компания-владелец судна.
- Европарламент анонсировал принятие резолюции с требованием введения новых санкций против России и остановки строительства Северного потока-2 из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.