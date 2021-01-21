Северный поток-2 на грани коллапса: в Германии объявили о проблемах

В Германии заявили, что судьба Северного потока-2 решится в ближайшие недели или месяцы / Reuters

Строительство российского газопровода Северный поток-2 в территориальных водах ФРГ может остановиться на неизвестный срок. Экологи Германии обжаловали разрешение на продолжение строительства трубопровода. Судьба проекта будет решена в течение ближайших недель или месяцев.

Как сообщает немецкое информагентство Reuters, глава Федерального морского и гидрографического агентства Германии Карин Камман-Клиппштейн заявила, что строительство СП-2 может быть остановлено. Причем неизвестно, когда возобновится процесс достройки трубопровода.

По ее словам, проблема связана с обжалованием экологами строительства газопровода. Претензии нужно будет подкрепить весомыми аргументами, однако нет никаких сроков, которые устанавливают представление соответствующих заявлений.

"Это не в наших руках", - сказала Камман-Клиппштейн, добавив, что агентство будет оценивать ситуацию сразу же, как только экологи подадут свои претензии.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах

При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью ntv отметил, что сейчас никто не может спрогнозировать последствий паузы в процессе строительства газопровода. Как полагает дипломат, судьба СП-2 решится в ближайшие недели или месяцы. Также он допустил ситуацию, при которой сооружение газопровода будет полностью остановлено.

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