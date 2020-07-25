Дания запретила работы по "Северному потоку-2": стала известна причина

Дания запретила работы по Северному потоку-2 / Reuters

Сотрудники, которые прокладывают трубы для газопровода Северный поток-2, не могут приступить к работе уже две недели ‒ датские власти не дают разрешение из-за нереста трески.

Об этом сообщает немецкая радиостанция NDR Info.

По данным журналистов, датские власти запретили любые строительные работы в районе Северного потока-2 вплоть до конца сентября 2020 года. При этом, как сообщают на радио, природа в данном случае сыграла на руку политикам ‒ 22 июля госсекретарь США и руководитель Госдепа Майк Помпео прибыл в Данию с визитом.

В рамках поездки он провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и министром иностранных дел страны Йеппе Кофода. Госсекретарь отметил, что США будут как можно более активно защищать свои геополитические интересы и внедрять санкции против Северного потока-2.

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Напомним, ранее в Брюсселе подвергли критике санкционную политику Вашингтона в отношении ряда стран, а также проектов Северный поток-2 и Турецкий поток. По словам еврочиновников, страны Европы должны сами определять и координировать свою политику, на которую не могут влиять такие третьи страны, как США.