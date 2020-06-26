Евросоюз может ударить санкциями по США: СМИ назвали причину

Евросоюз и США на грани конфликта из-за Северного потока-2 / Reuters

Немецкое правительство во главе с Федеральным канцлером Ангелой Меркель изучает возможность коллективного ответа Евросоюза на дополнительные санкции США против строительства газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Источники изучили внутренний документ Министерства экономики и энергетики Германии, в котором речь идет о том, что пакет дополнительных санкций Вашингтона в отношении проекта Северный поток-2 может нанести удар по немецким и европейским финансовым учреждениям, юридическим лицам и правительственным организациям.

В Германии считают, что такие действия США – это прямое вмешательство в энергетическую политику Евросоюза, которое может привести к ответным коллективным мерам европейских государств.Читайте такжеСША жестоко проучили Кремль, Северный поток-2 навсегда мертв - эксперт

Напомним, в начале июня в американском сенате был зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение дополнительного пакета санкций против компаний, прямо или опосредованно связанных со строительством газопровода Северный поток-2.

Санкции США также могут нанести урон немецким государственным ведомствам.

В немецком Бундестаге уже выступили с предложением ввести ряд ответных мер против Вашингтона.