Новый удар по Северному потоку-2: Газпром вынужденно отказывается от стратегического трубоукладчика

Газпром в поисках нового трубоукладчика для завершения строительства Северного потока-2 / Reuters

В активах российской транснациональной корпорации Газпром больше не значится трубоукладчик Академик Черский. Судно называют единственным трубоукладчиком, которое может завершить строительство Северного потока-2.

Такую информацию сообщает РБК.

Известно, что простаивающее в немецком порту Мукран судно до начала текущего года принадлежало юридическому лицу Газпром флот. По состоянию на июнь владельцем Академика Черского указывали Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Компания по состоянию на 31 марта 2020 года входила в группу компаний Газпром, однако уже по данным на 30 июня исключена из списка юридических лиц, принадлежащих газовому монополисту. Согласно последним отчетам, Академик Черский юридически с Газпромом больше не связан.Читайте такжеУничтожат ли санкции Северный поток-2: в США дали неожиданный ответ

В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции, направленные против компаний, задействованных в строительстве Северного потока-2. Компания Allseas по причине сложившейся ситуации отозвала свое судно-трубоукладчик. В распоряжении оператора Северного потока-2 остался только Академик Черский, однако с процессом использования трубоукладчика не хотели связываться другие компании в связи с риском попасть под американское эмбарго.

Напомним, Конгресс США внес санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока в оборонный бюджет на следующий год.Читайте также"Третья страна": в ЕС сделали резкое заявление в адрес США из-за Северного потока-2

Также представители Вашингтона провели ряд переговоров с компаниями-подрядчиками Nord Stream-2, в рамках которых пригрозили им введением серьезных экономических ограничений.