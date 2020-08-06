В Германии взбунтовались против Северного потока-2: стала известна причина

Немецкие экологи выступают против реализации Северного потока-2 по причине возможного неконтролируемого выброса метана / Reuters

В Высший административный суд Грайфсвальда была подана жалоба от немецких экологов из организации DUH, которая оспаривает введение в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 из-за того, что в процессе добычи и транспортировки газа может происходить неконтролируемый выброс метана.

Об этом сообщается на сайте экологической организации Deutsche Umwelthilfe.

В своем судебном иске экологи указывают, что в процессах, связанных с переработкой и распределением газа, выделяется метан, который наносит колоссальный вред климату. Экологи указали на прецедент Америки, где уже обратили серьезное внимание на данный вопрос.

"Метан является основным компонентом природного газа и в 86 раз более вредный для климата, чем СО2 (углекислый газ). В США это уже привело к тому, что выбросы метана в нефтяной и газовой промышленности пересмотрели на 60%", - считают специалисты в области экологии.Читайте такжеУничтожат ли санкции Северный поток-2: в США дали неожиданный ответ

Согласно их позиции, до того, как специальное ведомство проверит вышеуказанную информацию, все работы по строительству Nord Stream-2 нужно прекратить, чтобы предотвратить нанесение существенного экологического ущерба.

Суд в Грайфсвальде уточнил, что соответствующая жалоба DUH уже зарегистрирована, однако когда она будет рассмотрена, пока неизвестно.

Аналогичное требование DUH отправляли также в Горное ведомство Штральзунда, где велись работы по строительству Северного потока-2, но их ходатайство заблокировали чиновники.

Добавим, ранее российская компания МРТС, которая арендует трубоукладочную баржу Фортуна, отказалась от своего участия в процессе завершения строительства газопровода Северный поток-2. Теперь достроить газопровод можно только с применением трубопрокладчика Академик Черский.Читайте такжеУ Путина рассказали, почему США не помешают строительству Северного потока-2

Напомним, Дания разрешила достроить Северный поток-2 в своих территориальных водах. Причиной тому является истечение срока обжалования решения о разрешении использования судов с якорями для строительства СП-2.