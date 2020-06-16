Санкции США против Северного потока-2: в МИД Германии ответили Вашингтону

Германия осуждает американские санкции против Северного потока-2 / Фото: Reuters

Берлин выступает решительно против дополнительных санкций США против Северного потока-2, которые могут затронуть широкий перечень компаний и даже немецкие государственные ведомства.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает польское издание Niezalezna.

По его словам, Германия осведомлена о намерении Штатов ввести новые санкции против газового проекта российского монополиста Газпрома. Однако позиция Берлина неизменна: немцы продолжают считать данные меры несостоятельными и намерены их отвергать.

"Наша позиция относительно этого проекта не меняется, и те варианты, которые сейчас обсуждаются, - это экстерриториальные санкции, которые я отвергаю", - сказал министр.

Напомним, 4 июня в Сенате США был зарегистрирован проект закона о введении дополнительных санкций против компаний, которые связаны с реализацией проекта Северный поток-2. В случае принятия санкционного пакета под американское эмбарго могут попасть компании, оказывающие Nord Stream юридические и страховые услуги.

Также под американские ограничительные меры могут попасть государственные компании Германии и даже правительственные ведомства.

В свою очередь, в немецком Бундестаге уже призвали ввести ответные санкции против США.