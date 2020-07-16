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В Германии рассказали, поменяют ли политику по Северному потоку-2 из-за санкций США

Представитель немецкого правительства в деталях высказался по теме газопровода.

16 июля 2020, 13:34
Северный поток-2
строительство Северного потока-2 / Reuters

Официальный Берлин принял к сведению недавнее заявление государственного секретаря США Майка Помпео по поводу новых санкций против газопровода Северного потока-2, но позиция властей Германии по данному вопросу изменяться не будет.

Об этом в четверг, 16 июля 2020 года, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на представителя ведомства печати и информации правительства Федеративной Республики Германия.Читайте такжеНовые санкции против Северного потока-2 внесли в оборонный бюджет США

Ранее Помпео рассказал на брифинге ‒ власти США твердо намерены ввести дополнительные санкции против газопровода "Северный поток-2". При этом он не стал уточнять, когда именно они будут введены в действие.

Напомним, ранее руководство Датского энергетического агентства провело ратификацию пакета разрешительных документов для Nord Stream 2 AG ‒ компании-оператора Северного потока-2. Это и позволит компании беспрепятственно достроить газопровод. Также известно, что строительство будет вестись за пределами зоны, в которой не рекомендуется проведения работ на морском дне ‒ по причине риска из-за захороненных запасов химического оружия.

Северный поток-2 санкции США Майк Помпео газопровод
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