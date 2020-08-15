Озвучены сроки завершения строительства Северного потока-2

Северный поток-2 скоро достроят / Reuters

Российский газопровод Северный поток-2 твердо намерены достроить в первом квартале 2021 года.

Как заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с Московским комсомольцем, такой прогноз более чем реален.

"Если бы работы начались 4 августа, как и планировалось ранее, "Северный поток — 2" мог быть сдан в первом квартале будущего года. И сейчас такие перспективы сохраняются", — отметил эксперт.

По словам аналитика, на завершение укладки труб и пусконаладочные работы понадобится по три месяца. Существует проблема, поскольку судно Академик Черский еще не переоборудовано.

Деев подчеркнул, что корабль должен получить разрешение на работы, а также пройти сертификацию, а затем судно продолжит строительство Северного потока-2.

Читайте такжеДания разрешила Газпрому достроить Северный поток-2: подробностиРанее в немецкой энергетической компании Uniper, которая является финансовым партнером российского газового монополиста Газпром, предположили, что американские санкции могут приостановить или же вовсе заблокировать строительство Северного потока-2.

Напомним, американский политолог Эфган Нифти заявил, что американские санкции могут не остановить процесс строительства Северного потока-2. Однако даже в случае реализации проекта СП-2 столкнется с высокой конкуренцией на энергетическом рынке ЕС.