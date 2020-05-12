В Польше рассказали, почему Северный поток-2 разрушит Евросоюз и НАТО / Reuters

Запуск российско-газпромовского газопровода Северный поток-2 несет угрозу единству стран Евросоюза и блока НАТО.

Такое мнение высказал уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, сообщает портал Edgenews.

Во-первых, польский чиновник убежден, что после окончания строительства Северного потока-2, российский газ будет доставляться по всей Центральной Европе и закрепит "господство корпорации Газпром" как главного поставщика на континенте.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему корабль для достройки Северного потока-2 запутывает курсВо-вторых, Наимский утверждает, что Северный поток-2 - по факту, политический проект России и Германии - и в реальности способен уничтожить европейскую союзническую солидарность.

"У нас в Польше наступательная стратегия. Мы знаем, чего мы собираемся достичь. Речь идет о полной дифференциации источников поставок газа в Польшу и о выходе из клещей сырьевой зависимости от России", – подытожил чиновник.

Напомним, ранее стало известно - корабль-трубоукладчик Академик Черский (который способен достроить Северный поток-2) встал на якорную стоянку вблизи порта Мукран в ФРГ. Кроме того, там же пришвартована российская трубоукладочная баржа Фортуна.