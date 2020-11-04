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Шансы 60 на 40: эксперт спрогнозировал, кто победит на выборах в США

4 ноября 2020, 06:55

Выборы в США де-факто определяют направление развития всего мира как минимум на 10 лет вперед, отметил Новиков.

Выборы в США-2020
3 ноября Америка выбирает президента / GettyImages

Действующий глава Белого дома, "республиканец" Дональд Трамп вероятно сохранит свою должность. Его шансы против "демократа" Джо Байдена можно расценивать как 60% на 40%.

Такое мнение высказал бывший советник президента Украины Игорь Новиков, который отвечал за украинское-американские отношения, передает Украина 24.

"Я могу резюмировать только одно - сегодня мы победителя не узнаем. Шансы сейчас, я бы сказал - 60% на 40% в пользу Трампа. Но 40% шанса у Байдена все еще есть. И мне очень интересна Невада. Потому что все прогнозы, которые я видел - что Невада будет демократической. Я уверен на 100%, что она будет республиканской ", - спрогнозировал Новиков.

По словам эксперта, на выборах президента США есть три ключевых момента.

"Во-первых, эти выборы де-факто определяют направление развития не только штатов, но и всего мира как минимум на 10 лет вперед. Второй срок Трампа и первый срок Байдена - это кардинально разные вещи. Они отправят мир в разном направлении. Второе - мы должны понимать, что неопределенность этих выборов скажется на всем мире. Третье - придется запастись терпением и посмотреть ", - отметил Новиков.

При этом эксперт отметил, что тотального хаоса бояться не стоит. Потому что США - "это не только демократы и республиканцы, но еще и институты", а эти институты никуда не делись".

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Выборы в США - последние новости:

  • Во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят выборы главы государства. Главными претендентами на президентский пост являются Дональд Трамп и Джо Байден, представляющие Республиканскую и Демократическую партии.
  • Были опубликованы промежуточные данные подсчета голосов избирателей. На данный момент лидирует действующий глава Белого дома Дональд Трамп.
  • В частности, за Трампа проголосовали 50,2% или 38,4 миллиона избирателей. Его соперника от Демократической партии Джо Байдена поддержали 48,2% или 36,9 миллионов американцев.
  • В то же время по числу голосов выборщиков Трамп проигрывает. У Байдена 207 голосов выборщиков, у Трампа - 148. Для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.
новости США Дональд Трамп Джо Байден выборы в США Игорь Новиков
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