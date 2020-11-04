Шансы 60 на 40: эксперт спрогнозировал, кто победит на выборах в США

Выборы в США де-факто определяют направление развития всего мира как минимум на 10 лет вперед, отметил Новиков.
Действующий глава Белого дома, "республиканец" Дональд Трамп вероятно сохранит свою должность. Его шансы против "демократа" Джо Байдена можно расценивать как 60% на 40%.
Такое мнение высказал бывший советник президента Украины Игорь Новиков, который отвечал за украинское-американские отношения, передает Украина 24.
"Я могу резюмировать только одно - сегодня мы победителя не узнаем. Шансы сейчас, я бы сказал - 60% на 40% в пользу Трампа. Но 40% шанса у Байдена все еще есть. И мне очень интересна Невада. Потому что все прогнозы, которые я видел - что Невада будет демократической. Я уверен на 100%, что она будет республиканской ", - спрогнозировал Новиков.
По словам эксперта, на выборах президента США есть три ключевых момента.
"Во-первых, эти выборы де-факто определяют направление развития не только штатов, но и всего мира как минимум на 10 лет вперед. Второй срок Трампа и первый срок Байдена - это кардинально разные вещи. Они отправят мир в разном направлении. Второе - мы должны понимать, что неопределенность этих выборов скажется на всем мире. Третье - придется запастись терпением и посмотреть ", - отметил Новиков.
При этом эксперт отметил, что тотального хаоса бояться не стоит. Потому что США - "это не только демократы и республиканцы, но еще и институты", а эти институты никуда не делись".
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Выборы в США - последние новости:
- Во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят выборы главы государства. Главными претендентами на президентский пост являются Дональд Трамп и Джо Байден, представляющие Республиканскую и Демократическую партии.
- Были опубликованы промежуточные данные подсчета голосов избирателей. На данный момент лидирует действующий глава Белого дома Дональд Трамп.
- В частности, за Трампа проголосовали 50,2% или 38,4 миллиона избирателей. Его соперника от Демократической партии Джо Байдена поддержали 48,2% или 36,9 миллионов американцев.
- В то же время по числу голосов выборщиков Трамп проигрывает. У Байдена 207 голосов выборщиков, у Трампа - 148. Для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.