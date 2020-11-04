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Шантаж Рады со стороны КСУ: в Слуге народа пригрозили суду ответным ударом

4 ноября 2020, 05:00

Депутаты от правящей фракции Слуга народа призывают судей Конституционного суда добровольно подать в отставку.

Рада,зал
Если судьи добровольно не подадут в отставку, Рада запустить альтернативные механизмы - нардеп / УНИАН

Слова главы КСУ Александра Тупицкого о том, что перезагрузка Конституционного суда является угрозой территориальной целостности Украины – это шантаж, который, вероятно, спровоцирован Россией. Если судьи добровольно не подадут в отставку, Рада запустит другие механизмы перезапуска инстанции.

Об этом заявил украинский политик, народный депутат от фракции Слуга народа Виталий Безгин в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, депутаты собирают подписи с призывом к судьям КСУ добровольно подать в отставку в связи с действиями суда, которые спровоцировали политический кризис и несут признаки антигосударственного характера. Однако глава Конституционного суда Александр Тупицкий сделал заявление, которое фактически является шантажом Верховной Рады.

"В то же время мы видели заявление главы КСУ, которое свидетельствует о том, что перезагрузка Конституционного суда приведет к рискам, связанным с территориальной целостностью. Думаю, что это прямой шантаж по отношению к Верховной Раде, какие-то угрозы, скорее всего инспирированные марионетками нашего северного соседа", - считает политик.

Также он отметил, что если судьи откажутся от добровольной перезагрузки КСУ, парламент примет другие меры. Речь идет о ряде законопроектов, направленных на реализацию такой инициативы.Читайте такжеФракция Зеленского выступила в Раде с заявлением к КСУ

"В частности, есть законопроект Александра Корниенко о смене количества судей для кворума, есть законопроекты, предусматривающие изменение бюджетного регулирования, есть законопроект президента, который вообще предлагает ликвидацию. Также есть законопроекты, предусматривающие восстановление антикоррупционных норм", - добавил Безгин, подчеркнув, что такие решения станут результатом политического компромисса.

Конфликт КСУ и властей

КСУ Слуга народа новости Украины Виталий Безгин Антикоррупционные законы
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