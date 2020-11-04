Шантаж Рады со стороны КСУ: в Слуге народа пригрозили суду ответным ударом

Депутаты от правящей фракции Слуга народа призывают судей Конституционного суда добровольно подать в отставку.
Слова главы КСУ Александра Тупицкого о том, что перезагрузка Конституционного суда является угрозой территориальной целостности Украины – это шантаж, который, вероятно, спровоцирован Россией. Если судьи добровольно не подадут в отставку, Рада запустит другие механизмы перезапуска инстанции.
Об этом заявил украинский политик, народный депутат от фракции Слуга народа Виталий Безгин в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, депутаты собирают подписи с призывом к судьям КСУ добровольно подать в отставку в связи с действиями суда, которые спровоцировали политический кризис и несут признаки антигосударственного характера. Однако глава Конституционного суда Александр Тупицкий сделал заявление, которое фактически является шантажом Верховной Рады.
"В то же время мы видели заявление главы КСУ, которое свидетельствует о том, что перезагрузка Конституционного суда приведет к рискам, связанным с территориальной целостностью. Думаю, что это прямой шантаж по отношению к Верховной Раде, какие-то угрозы, скорее всего инспирированные марионетками нашего северного соседа", - считает политик.
Также он отметил, что если судьи откажутся от добровольной перезагрузки КСУ, парламент примет другие меры. Речь идет о ряде законопроектов, направленных на реализацию такой инициативы.Читайте такжеФракция Зеленского выступила в Раде с заявлением к КСУ
"В частности, есть законопроект Александра Корниенко о смене количества судей для кворума, есть законопроекты, предусматривающие изменение бюджетного регулирования, есть законопроект президента, который вообще предлагает ликвидацию. Также есть законопроекты, предусматривающие восстановление антикоррупционных норм", - добавил Безгин, подчеркнув, что такие решения станут результатом политического компромисса.
Конфликт КСУ и властей
- Конституционный суд Украины 27 октября вынес вердикт о неконституционности статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих в случае внесения недостоверных сведений в электронные налоговые декларации.
- В связи с этим Национальное агентство по предупреждению коррупции вынужден было закрыть реестр электронных деклараций.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал внеочередное заседание СНБО, в ходе которого было принято решение о восстановлении реестра электронных деклараций.
- Глава государства внес в Верховную Раду Украины законопроект №4288, предусматривающий отмену решения КСУ по антикоррупционному законодательству и увольнение судей.
- 2 ноября Владимир Зеленский заявил фракции Слуга народа о том, что страна из-за решения Конституционного суда оказалась на грани катастрофы, и потребовал от парламентариев проголосовать за проект закона №4288.
- 3 ноября комитет Рады поддержал законопроект авторства спикера Дмитрия Разумкова №4304 о возобновлении работы электронного декларирования.