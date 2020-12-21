Шойгу рассказал, как Россия будет бряцать оружием в Крыму

Сергей Шойгу / УНИАН

Российские военные в 2021 году запустят процесс строительства новой радиолокационной станции модели Яхрома в захваченном Севастополе.

Об этом заявил руководитель российского Министерства обороны Сергей Шойгу на ведомственном заседании при участии президента РФ Владимира Путина. Как рассказал руководитель ведомства, в планах на 2021 год значится также создание новой зенитно-ракетной бригады в Южном военном округе, а также осуществление поставки в Воздушно-космические силы и ВМФ около ста новых и модернизированных летательных аппаратов.

"Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее", ‒ заявил Шойгу.

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