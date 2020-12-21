Шойгу рассказал, как Россия будет бряцать оружием в Крыму

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в присутствии президента Владимира Путина рассказал о ближайших военных планах России в аннексированном Крыму.
Российские военные в 2021 году запустят процесс строительства новой радиолокационной станции модели Яхрома в захваченном Севастополе.
Об этом заявил руководитель российского Министерства обороны Сергей Шойгу на ведомственном заседании при участии президента РФ Владимира Путина. Как рассказал руководитель ведомства, в планах на 2021 год значится также создание новой зенитно-ракетной бригады в Южном военном округе, а также осуществление поставки в Воздушно-космические силы и ВМФ около ста новых и модернизированных летательных аппаратов.
"Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее", ‒ заявил Шойгу.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Руководитель оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, Министерство обороны РФ планирует построить временный трубопровод для обеспечения оккупированного россиянами Крыма пресной водой.
- К слову, вода с материковой части Украины обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий. После аннексии Крыма Россией подача воды по каналу была прекращена.