Шпионы Путина украли у AstraZeneca формулу вакцины от коронавируса – The Sun / Reuters

Шпионы российского президента Владимира Путина украли формулу вакцины от коронавируса у Великобритании. Россия присвоила формулу вакцины из Оксфорда AstraZeneca и использовала ее для создания собственного препарата.

По заявлению представителей Службы безопасности Британии, они обладают доказательствами, что один из шпионов российского лидера украл важные данные, пишет The Sun.

"Российский "Спутник" использует технологию, аналогичную разработанной в Оксфорде вакцине", - передает The Sun.

Министр внутренних дел Великобритании Дэмиан Хиндс сказал, что в мире существует государственная деятельность, направленная на промышленный и экономический шпионаж.

Напомним, ранее власти Великобритании заявили, что Россия и Иран пытались совершить кражи данных о разработках, которые связаны с проблемой коронавируса. Якобы хакеры нацелились на ученых, а также на врачей в университетах страны, которые изучают коронавирус.

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Российская вакцина от коронавируса

О регистрации вакцины Спутник V 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.

Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%.