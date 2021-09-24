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Штамм Дельта станет последним: американский ученый рассказал, когда "угаснет" коронавирус

24 сентября 2021, 21:06
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Согласно его прогнозу, Дельта - последний агрессивный вариант коронавируса.

Карантин в Киеве
Ученый призвал людей не пренебрегать прививкой / УНИАН

Третья волна пандемии со штаммом "Дельта" может стать заключительной в случае высокого процента вакцинации в большинстве стран. Именно от доли иммунизированного населения зависит заразность штамма, которая прогнозировано пойдет на спад.

К такому выводу пришел президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман, пишет "Интерфакс".

Ученый отметил, что сейчас человечество имеет дело с агрессивной мутацией вируса, но и она подавляется, благодаря научной медицине.

"Есть несколько вариантов вирусов, они могут быть заразными и поддающимися вакцинам, либо они могут ускользать от действия вакцин, но они теряют свою заразность. Так у нас было с предыдущими мутациями в версиях "альфа, бета, гамма". Сейчас мы имеем дело исключительно с заразным вариантом "дельта". Я все же полагаю, что это последний агрессивный вариант коронавируса, и в дальнейшем пандемия должна пойти на угасание", – заметил Шарман.

Читайте такжеЛечение коронавируса: врач рассказал, как и за сколько времени можно побороть болезньПри этом он подчеркнул, что если динамика иммунизации пойдет на спад, то ожидать можно совсем противоположных результатов. Поэтому он призвал жителей США и других государств не пренебрегать прививкой, которая может способствовать глобальным изменениям.

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Коронавирус в Украине и мире: когда закончится пандемия

По словам сэра Джона Белла, регионального профессора медицины в Оксфордском университете, уже к весне следующего года COVID-19 может напоминать обычную простуду, поскольку иммунитет растет из-за вакцин и количества переболевших.

А вот гендиректор компании Moderna Стефан Бансель спрогнозировал окончание пандемии коронавируса осенью следующего года. Он считает, что увеличение производства вакцин обеспечит необходимые поставки по всему миру.

Ранее мы писали, что в красной зоне карантина, которая предусматривает усиленные ограничения, через 2-3 недели могут оказаться 4 области. При этом показатели уже 9 регионов сигнализируют о признаках, характерных для оранжевой эпидемиологической зоны, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус
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