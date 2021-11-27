Штамм коронавируса "Омикрон" уже шагает по Европе: когда от него появится вакцина

Штамм коронавируса "Омикрон" подозревают в 3 странах Европы/ Униан

Производители вакцин выразили уверенность, что смогут быстро адаптировать свои препараты, если новый штамм коронавируса B.1.1.529 – Omicron распространится по миру.

Данные, имеющиеся у ученых, свидетельствуют о том, что этот штамм B.1.1.529 имеет некоторые "относительные" мутации и повышенный риск повторного заражения, пишет Sky news.

Есть также опасения, что этот вариант может быть более устойчив к вакцинам, которыми прививают людей во всем мире.

В частности, компании Pfizer и BioNTech ожидают, что "смогут разработать и изготовить специально изготовленную вакцину против этого варианта примерно за 100 дней при условии одобрения регулятора".

Компания Moderna заявила, что с начала 2021 года разработала "всеобъемлющую стратегию для предсказания новых вариантов заражений", включая три уровня реагирования, если иммунитет под ударами ослабнет.

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B.1.1.529 – Omicron: что известно о новом штамме коронавируса

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября. Случаи заболевания подтвердились в провинции Гаутенг ЮАР у 77 пациентов. Также вирус зафиксирован у 4 человек в Ботсване. Один заболевший прилетел из Южной Африки в Гонконг, где и был установлен диагноз.

"Омикрон" уже в Европе

В Чехии изучают первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". В то же время Германия заявила, что штамм также, вероятно, в стране.

В частности, Национальный институт общественного здравоохранения Чехии заявил, что сейчас изучаются образцы теста человека, который прибыл в страну из Намибии, сообщает Reuters.

Вместе с тем сегодня в Германии министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе заявил, что "с высокой вероятностью" новый вариант коронавируса "Омикрон" выявлен у пассажира, который прибыл из Южной Африки.

Два первых случая штамма "омикрон" коронавируса COVID-19 врачи выявили и на территории Великобритании, сообщает в субботу The Guardian. Глава британского Минздрава Саджид Джавид пояснил, что оба случая связаны друг с другом. Оба человека сейчас находятся на самоизоляции. Один из них живет в городе Ноттингем, а второй - в Челмсфорде.