Штаты забивают последние гвозди в гроб Северного потока-2 - аналитик

Даже первых санкций было достаточно, чтобы остановить строительство газопровода.
Строительство газопровода Северный поток–2 остановил еще первый пакет санкций, все остальные ограничения – лишь "дополнительные гвозди в гроб" проекта.
Такое мнение высказал партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Кутихин, передает Obozrevatel.
"Остановили проект еще в декабре. Еще первых санкций было достаточно, чтобы остановить строительство. Сейчас санкции усугубляют: их распространяют и на компании, которые обслуживают, и на компании, которые страхуют. Они добавляют мало и фактически это дополнительные гвозди в гроб проекта", – говорит Кутихин.
Эксперт отметил, что все санкции, которые были введены, и санкции, которые анонсируются на 2021 год, исходят из Конгресса, а не от президента.
"Если президент Трамп еще мог тормозить введение санкций, я думаю, что Байден против Конгресса не пойдет. И все, что предписывает, он будет делать", – считает Кутихин.
По его словам, Северный поток-2 вряд ли будет достроен, потому что в случае участия в строительстве компания попадет в санкционные списки, а это может означать конец бизнесу.
"Когда у меня спрашивают, достроят ли Северный поток-2, я отвечаю встречным вопросом: а вы знаете хотя бы одного трубоукладчика в мире, который бы решился пойти против США?", – отметил Кутихин.
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Строительство Северного потока-2 - что известно:
- Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
- Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
- Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.
- Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности России Алексей Гривач считает, что газопровод Северный поток–2 будет достроен при любом президенте США, в том числе и при "демократе" Джо Байдене.
- По данным СМИ, власти Соединенных Штатов Америки намерены ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода Северный поток-2.
- 20 октября в США разъяснили порядок применения санкции против газопровода Северный поток-2. В частности, под санкции США попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют услуги судам, строящим газопровод.