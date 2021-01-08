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Штурм Капитолия: число жертв возросло, протестующих ждут суровые обвинения

8 января 2021, 08:09
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Полицейский стал пятой жертвой беспорядков в столице США.

Протесты в США сторонников Трампа
Протесты в США сторонников Трампа / GettyImages

Скончался офицер полиции Капитолия - он стал пятым человеком, который погиб в результате массовых протестов сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.

Ранее было известно о четырех жертвах беспорядков в Вашингтоне. В частности, одна женщина была застрелена полицией Капитолия, когда толпа ворвалась в здание. Погибшая оказалась ветераном ВВС США Эшли Бэббитт. Она жила в Сан-Диего (штат Калифорния), 14 лет служила в ВВС.

Еще трое человек скончались в медицинских учреждениях.

Прокуратура возбудила 55 дел против участников событий, в ходе которых был захвачен Капитолий. Обвинения также будут выдвинуты против тех, кто помогал разжигать беспорядки, пишет The Hill. Исполняющий обязанности прокурора США в округе Колумбия Майкл Шервин заявил, что будут предъявлены "самые максимальные обвинения".

Тем временем министр Армии США Райан Маккарти заявил, что Национальная гвардия возведет вокруг Капитолия трехметровый забор, который простоит там минимум 30 дней, пишет Голос Америки.

По его словам, Пентагон предоставил необходимые ресурсы в ответ на запрос городских властей Вашингтона. Маккарти также заявил, что чиновники не представляли, что существует возможность прорыва в Капитолий.

По словам чиновника Пентагона, сейчас в Капитолии находятся 850 военных Национальной гвардии, а к выходным количество нацгвардейцев США в Вашингтоне достигнет 6500 человек.

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Протесты в США - о чем сообщалось ранее:

  • Члены правительства США начали обсуждать возможность досрочного отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти и передачу полномочий вице-президенту Майку Пенсу. В частности, члены кабинета Трампа предложили задействовать 25-ю поправку к Конституции США.
  • Еще один вариант – импичмент. Член Палаты представителей США Ильхан Омара сообщила, что уже начала готовить документы для инициирования этой процедуры.
  • В ночь на 7 января на фоне массовых беспорядков Конгресс США все же закончил подсчет голосов Коллегии выборщиков, которые проголосовали на президентских выборах. Решением Конгресса была утверждена победа кандидата от демократов Джо Байдена.
  • Действующий глава Белого дома Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление после утверждения Байдена новым президентом США.

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