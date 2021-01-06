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Штурм Конгресса США: Байден сделал важное заявление

6 января 2021, 23:27

Избранный американский президент назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом.

Байден сделал срочное заявление из-за протестов в Вашингтоне / Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден из-за протестов в Вашингтоне срочно обратился к нации.

Он отметил, что что демократическая система США находится под атакой.

Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом, и потребовал от действующий президент США Дональда Трампа прекращения беспорядков в Вашингтоне.

"Слова президента имеют значение, независимо от того, насколько он хорош или плох. В лучшем случае слова президента могут вдохновлять. В худшем случае они могут подстрекать. Поэтому я призываю президента Трампа выступить на национальном телевидении сейчас, чтобы выполнить свою клятву и защитить Конституцию и потребовать прекращения этой осады", - заявил Байден.

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Автор: Мария Тупик
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