Штурм Конгресса США: Байден сделал важное заявление

Избранный американский президент назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом.
Новоизбранный президент США Джо Байден из-за протестов в Вашингтоне срочно обратился к нации.
Он отметил, что что демократическая система США находится под атакой.
Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом, и потребовал от действующий президент США Дональда Трампа прекращения беспорядков в Вашингтоне.
"Слова президента имеют значение, независимо от того, насколько он хорош или плох. В лучшем случае слова президента могут вдохновлять. В худшем случае они могут подстрекать. Поэтому я призываю президента Трампа выступить на национальном телевидении сейчас, чтобы выполнить свою клятву и защитить Конституцию и потребовать прекращения этой осады", - заявил Байден.
President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021
Новости США - о чем ранее сообщал Главред:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- При этом Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции. Действующий президент США призвал своих сторонников поддержать правоохранителей.