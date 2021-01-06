Штурм Конгресса США: Байден сделал важное заявление

Байден сделал срочное заявление из-за протестов в Вашингтоне / Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден из-за протестов в Вашингтоне срочно обратился к нации.

Он отметил, что что демократическая система США находится под атакой.

Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом, и потребовал от действующий президент США Дональда Трампа прекращения беспорядков в Вашингтоне.

"Слова президента имеют значение, независимо от того, насколько он хорош или плох. В лучшем случае слова президента могут вдохновлять. В худшем случае они могут подстрекать. Поэтому я призываю президента Трампа выступить на национальном телевидении сейчас, чтобы выполнить свою клятву и защитить Конституцию и потребовать прекращения этой осады", - заявил Байден.

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

Новости США - о чем ранее сообщал Главред: