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"Сильное заявление в адрес Москвы": Навальному в Германии присвоили особый статус

23 августа 2020, 14:34

Правительство Германии рассчитывает на успешное лечение Навального в Берлине.

Навальный
Навальный в Германии получил особый статус / Reuters

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному в Германии присвоили особый статус "гостя канцлера". Это сделано для максимальной защиты политика, объясняет немецкий журналист Тео Колл.

Об этом сообщает телеканал ZDF.

"Это был не политический сигнал, а бюрократический трюк, призванный обеспечить максимальную защиту российского политика со стороны полиции", — цитирует Колла телеканал.

Добавим, что слова журналиста подтвердили в министерстве внутренних дел Германии.

В то же время, предоставление серьёзной полицейской защиты может "оцениваться как заявление" в адрес Москвы, полагает руководитель центрального бюро ZDF.

Статус "гостя канцлера" и усиленную охрану следует интерпретировать, в первую очередь, как "сильное заявление" немецкого правительства, которое в остальном весьма сдержанно ведёт себя в общественном поле, когда дело доходит до рассуждений о возможном отравлении Навального.

Правительство Германии рассчитывает на успешное лечение Навального в Берлине.

"Федеральное правительство надеется, что лечение в "Шарите" приведёт к улучшению его состояния и сделает возможным полное выздоровление", — сказал официальный представитель правительства.

Сейчас врачи проводят медицинское обследование Навального.

Как сообщает телеканал, полёт из Омска в Берлин был частной акцией инициативной группы Cinema for Peace ("Кино во имя мира"). Руководитель фонда Яка Бизель рассказал журналисту ZDF, что Навальный находился "в крайне критическом состоянии" уже во время перелёта.

Читайте такжеВ анализах Навального нашли алкогольПосле этого карета скорой помощи под усиленной охраной полиции перевезла Навального в университетскую клинику Шарите в центре Берлина. Там 44-летний Навальный проходит комплексное обследование, после чего ему будет назначено лечение.

Кроме того, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил облегчение по поводу того, что Навального будут лечить в госпитале врачи, которым его семья доверяет. Это важно, потому что необходимо найти ответ на вопрос о причинах драматического ухудшения его состояния здоровья, заметил Штайнмайер на полях визита в Зальцбург.

"Я надеюсь, что все те, кто может как-то поспособствовать прояснению этого вопроса, действительно это сделают", — добавил президент Германии.

Читайте также"Здесь лежит враг Путина": немецкие СМИ показали, где лечат НавальногоНапомним, ранее руководитель сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что основатель "Билайна" Борис Зимин оплатил рейс самолета с реанимационным оборудованием, после чего в сети начался ажиотаж.

"Мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолета с реанимационным оборудованием (и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке). И правительству Германии, и лично канцлеру Меркель, обеспечивших международную поддержку, помогавших с решением огромного количества вопросов бюрократии и безопасности", — написал он в своем телеграм-канале.

Навальный Алексей Навальный новости Германии
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