Силовики хватают женщин и стариков: в Минске новый разгон протестов

Силовики задерживают людей в Минске / tut.by

Во вторник, 8 сентября, возле Комаровского рынка в Минске начались задержания участников акции протеста.

Как сообщает Белпан, в 18.00 возле Комаровского рынка планировался стихийный марш в поддержку репрессированных "Один за всех и все за одного".

Отмечается, что к началу акции на площадке возле рынка собралось несколько десятков человек — в основном женщины.

"Примерно в 17.53 появился милиционер с громкоговорителем и начал предупреждать о незаконности акции и ответственности по статье 23.34 КоАП. Появились люди в штатском и зеленой форме в балаклавах. Они начали задерживать людей — преимущественно мужчин. В течение пяти минут было задержано около десятка участников акции. Задержанных сажают в микроавтобусы без номеров", - сообщают журналисты с места событий.

/ tut.by

В то же время люди стали в сцепку, женщины кричат, когда пытаются выхватить мужчин. Демонстранты отошли непосредственно ко входу на рынок. Они скандируют "Позор!", "Верните наших детей".

/ tut.by

В Сети уже опубликовали видео задержаний. Силовики хватают в том числе женщин и пожилых людей.

/ tut.by

"Фашисты атакуют даже бабушек", - пишут в комментариях к видео.

Напомним, ранее в Минске прошол многотысячный Марш Единства.

При этом колонны протестующих пришли к резиденции Александра Лукашенко, где провели акцию протеста. В то же время вокруг дворца Независимости выстроились десять БТР.

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Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.