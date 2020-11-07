Силовики пошли против Лукашенко: в Беларуси заявили об уникальной ситуации

Силовики игнорируют указания Лукашенко - журналист / УНИАН

Обыски у 73-летней оппозиционной активистки Нины Багинской свидетельствуют о потере белорусским президентом Александром Лукашенко контроля над силовиками. Такие инциденты демонстрируют, что сотрудники силовых структур действуют без одобрения Минска.

Об этом заявил белорусский журналист Илья Добротвор в эфире телеканала Украина 24, комментируя резонансные события в республике Беларусь.

По его словам, в пятницу, 6 ноября оппозиция пыталась провести акцию под названием Женский марш, однако она фактически не состоялась из-за задержаний активистов силовиками.

"Полиция старается задержать как можно больше людей, сегодня тоже старались убрать свидетелей, была задержана еще одна журналистка", - отметил журналист.

Добротвор акцентировал внимание на том, что новый глава МВД, по всей видимости, дал задание правоохранителям проводить массовые задержания. Примечательна ситуация и с 73-летней Багинской, которую Лукашенко просил не трогать и называл ее символом протестов.

Инцидент с Багинской - уникальный, полагает журналист. Данный случай свидетельствует о том, что силовики перестали слушать Лукашенко и фактически ему не подчиняются.

"Мы видим, что силовики его фактически не слушают. Тут появляется логичный вопрос, насколько Лукашенко контролирует силовиков. Ситуация с Багинской говорит, что они игнорируют его указания", - подчеркнул Добротвор.Читайте также"Против нас развернули террористическую войну​": Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси

Справка

Нина Багинская – 73-летняя белорусская активистка, которая участвует в протестных акциях с 1988 года. Широкую известность обрела после видео, где она во время протестов идет по улице с бело-красно-белым флагом, который у нее пытались забрать силовики. В ответ женщина им заявила: "Я гуляю".

Багинскую неоднократно задерживали. В общей сложности за все время участия в протестах женщину оштрафовали на сумму более 17 тысяч долларов.

На одном из совещаний Лукашенко назвал Багинскую символом протестов и призвал силовиков ее не задерживать.

5 ноября в квартире Нины Багинской силовики провели обыски. Женщину не задерживали, а из ее жилища ничего не изымали.

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