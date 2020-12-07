В Индии 300 человек заразились загадочной болезнью

В Индии 300 человек заразились новым вирусом / Фото Reuters

Более 300 человек заразились неизвестной болезнью в Индии. Уже есть первая жертва заражения.

Медики в штате Андхра-Прадеш сообщили, что один человек скончался в результате заражения, еще 315 индийцев поступили в больницы со схожими симптомами, сообщает издание The Hindu.

Согласно заявлениям врачей, у пациентов наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.

В то же время тесты на коронавирус всех поступивших в медицинские учреждения индийцев показали отрицательный результат.

Представители местных властей отметили, что массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или из-за употребления некачественных продуктов питания.

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