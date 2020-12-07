В Индии 300 человек заразились загадочной болезнью

Согласно заявлениям врачей, у пациентов наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.
Более 300 человек заразились неизвестной болезнью в Индии. Уже есть первая жертва заражения.
Медики в штате Андхра-Прадеш сообщили, что один человек скончался в результате заражения, еще 315 индийцев поступили в больницы со схожими симптомами, сообщает издание The Hindu.
Согласно заявлениям врачей, у пациентов наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.
В то же время тесты на коронавирус всех поступивших в медицинские учреждения индийцев показали отрицательный результат.
Представители местных властей отметили, что массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или из-за употребления некачественных продуктов питания.
Мутации коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
- Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.
Автор: Адриана Бубновская