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Скандал в Аргентине: сотрудник похоронного бюро сделал селфи с Марадоной в открытом гробу

27 ноября 2020, 09:55

Мужчину уже уволили, а адвокат покойного футболиста пообещал наказать сотрудника похоронного бюро.

Марадона, похороны
Диего Марадону похоронили 26 ноября / Фото Reuters

В Аргентине разгорелся громкий скандал из-за фото футболиста Диего Марадоны, церемония погребения которого состоялась 26 ноября на частном кладбище, которое находится под Буэнос-Айресом.

Один из сотрудников похоронной компании Pinier, занимавшийся подготовкой тела к прощальной церемонии, сделал фото у открытого гроба Марадоны. Об этом сообщает портал Тn.com.ar.

На фото, которое разлетелось по Сети в Аргентине, видно, как сотрудник похоронной компании положил одну руку на лоб покойного, а на его левой руке большой палец поднят вверх - мол, все отлично.

Марадона в гробу – фото вызвало шквал возмущения

Большинство пользователей резко осудили такое неуважение к футболисту.

Владелец похоронного бюро Pinier уже принес извинения семье Марадоны, заявив, что сотрудник уволен.

Матиас Морли, адвокат покойного Марадоны, уже выступил с резким заявлением и пообещал наказать сотрудника похоронного бюро.

"Учитывая распространение образа Диего на смертном одре, я лично позабочусь о том, чтобы найти мерзавца, который сделал эту фотографию. Все виновные в такой трусости заплатят", - написал адвокат в Twitter.

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Диего Марадона умер - что известно:

  • О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin.
  • Адвокат Марадоны заявил, что футболист умер от сердечного приступа. Он перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии 25 ноября.
  • Вскрытие показало, почему Диего Марадона умер. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
  • Также стали известны последние слова Марадоны перед смертью.
  • Марадону похоронили 26 ноября в закрытом гробу на кладбище Белла-Виста рядом с его родителями. На похоронах Марадоны не было фанатов, присутствовали только самые близкие люди футболиста.
  • Бывший врач аргентинского футболиста Альфред Кахе рассказал, что в последние дни жизни Марадона находился в депрессии и говорил, что сделал в своей жизни все, что мог.

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