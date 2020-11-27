Скандал в Аргентине: сотрудник похоронного бюро сделал селфи с Марадоной в открытом гробу

Диего Марадону похоронили 26 ноября / Фото Reuters

В Аргентине разгорелся громкий скандал из-за фото футболиста Диего Марадоны, церемония погребения которого состоялась 26 ноября на частном кладбище, которое находится под Буэнос-Айресом.

Один из сотрудников похоронной компании Pinier, занимавшийся подготовкой тела к прощальной церемонии, сделал фото у открытого гроба Марадоны. Об этом сообщает портал Тn.com.ar.

На фото, которое разлетелось по Сети в Аргентине, видно, как сотрудник похоронной компании положил одну руку на лоб покойного, а на его левой руке большой палец поднят вверх - мол, все отлично.

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Большинство пользователей резко осудили такое неуважение к футболисту.

Владелец похоронного бюро Pinier уже принес извинения семье Марадоны, заявив, что сотрудник уволен.

Матиас Морли, адвокат покойного Марадоны, уже выступил с резким заявлением и пообещал наказать сотрудника похоронного бюро.

"Учитывая распространение образа Диего на смертном одре, я лично позабочусь о том, чтобы найти мерзавца, который сделал эту фотографию. Все виновные в такой трусости заплатят", - написал адвокат в Twitter.

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