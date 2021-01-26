Скандальный дворец Путина: в РФ назвали причину слива фото и видео

Дворец Владимира Путина возвели на берегу Черного моря / ФБК

Российский правозащитник Марк Фейгин назвал причину появления подробностей о шикарном дворце Владимира Путина на берегу Черного моря, расследование о котором опубликовал оппозиционер Алексей Навальный.

В эфире телеканала Украина 24 он подчеркнул, что о скандальном объекте в Геледнджике было известно и раньше, но он не достигал на тот момент таких масштабов.

"За эти годы с 2005 года они строили-строили, и сейчас там уже вертолетные площадки, хоккейные площадки подземные... Тот объект продолжал строиться, он не останавливался в своем строительстве, он не достроен в 2005 году, постоянно достраивался, перестраивался", - подчеркнул правозащитник.

При этом он высказал предположение о том, что стало причиной появления подробностей о роскошном объекте в Геленджике.

"Видимо, инсайдерская информация появилась, кто-то из застройщиков слил ее – видео, фотографии, планы и так далее – и ее стало возможным изнутри показать и выложить. А до этого это просто был объект со спутника или с дрона, не было наглядности", - сказал Фейгин.

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