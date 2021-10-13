Сколько сохраняется иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом - ответ ученых

Срок действия иммунитета от коронавируса / Фото Reuters

Ученые из Швеции и Италии выявили, что у большинства переболевших COVID-19 иммунитет сохраняется до 15 месяцев, сообщает News Medical.

Авторы собрали 188 анализов крови у 136 пациентов с коронавирусом, у которых заболевание сопровождалось характерными симптомами и протекало в различной форме, от легкой до тяжелой.

В качестве контрольной выборки использовали плазму 108 человек с подтвержденным отрицательным ПЦР-тестом.

Результаты показали, что в первые шесть месяцев титры специфических антител IgG у 94% пациентов достигли максимума через 15-28 дней после появления симптомов, постепенно уменьшились примерно в четыре раза к концу шестого месяца, а затем оставались стабильными до 15 месяцев.

Дольше сохранялся высокий уровень антител у тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме.

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Для сравнения ученые оценили уровень специфических IgG антител в плазме вакцинированных. Оказалось, что через 14-35 дней после введения первой дозы вакцины титры антител были аналогичны таковым у переболевших через шесть месяцев после заражения.

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После второй дозы они соответствовали максимальному уровню естественного ответа у выздоравливающих пациентов.

Помимо основного штамма SARS-CoV-2, авторы проверили эффективность антител в отношении бета-, гамма- и дельта-вариантов в течение до 15 месяцев после заражения.

Было подтверждено, что нейтрализующая активность антител, хоть и в меньшей степени, сохраняется и для этих вариантов коронавируса.

Подчеркивается, что для оценки длительного иммунитета недостаточно того времени, в течение которого проводили исследование, однако очевидно, что у большинства пациентов, перенесших коронавирус, он сохраняется до 15 месяцев после заражения.

Напомним, по состоянию на утро среды, 13 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 309 жителей страны. В том числе заболели 1588 детей и 288 медработников. За минувшие 24 часа был госпитализирован 4901 человек; летальных случаев - 471 (сутками ранее было 352); выздоровели - 6 462 человека.