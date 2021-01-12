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Скончался американский миллиардер-спонсор Трампа

12 января 2021, 20:09
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Адельсон являлся главой империи казино, ведущей свою деятельность на территории США, а также в Сингапуре и Макао.

В США скончался миллионер Адельсон

В возрасте 87 лет в Малибу (Калифорния) умер американский миллиардер Шелдон Адельсон, прославившийся активной поддержкой действующего президента США Дональда Трампа.

Адельсон являлся главой империи казино, ведущей свою деятельность на территории США, а также в Сингапуре и Макао, сообщает Reuters.

Он и его супруга в 2016 году выделили на президентскую кампанию Трампа 20 миллионов долларов, и еще 5 миллионов на его инаугурацию.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, в январе 2021 года Адельсон занимал 38-е место в списке богатейших людей планеты. Его состояние оценивалось в 33,4 миллиардов долларов США.

Помимо того, он известен как сторонник Израиля и премьера Биньямина Нетаньяху.

Импичмент Трампа - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Вашингтоне во время заседания Конгресса США 6 января по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.
  • Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
  • В руководстве Палаты представителей уже заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.
  • 9 января в компании Twitter приняли решение навсегда заблокировать личный аккаунт президента США Дональда Трампа. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
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