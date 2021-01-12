Скончался американский миллиардер-спонсор Трампа

Адельсон являлся главой империи казино, ведущей свою деятельность на территории США, а также в Сингапуре и Макао.
В возрасте 87 лет в Малибу (Калифорния) умер американский миллиардер Шелдон Адельсон, прославившийся активной поддержкой действующего президента США Дональда Трампа.
Адельсон являлся главой империи казино, ведущей свою деятельность на территории США, а также в Сингапуре и Макао, сообщает Reuters.
Он и его супруга в 2016 году выделили на президентскую кампанию Трампа 20 миллионов долларов, и еще 5 миллионов на его инаугурацию.
Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, в январе 2021 года Адельсон занимал 38-е место в списке богатейших людей планеты. Его состояние оценивалось в 33,4 миллиардов долларов США.
Помимо того, он известен как сторонник Израиля и премьера Биньямина Нетаньяху.
Импичмент Трампа - о чем ранее сообщал Главред:
- В Вашингтоне во время заседания Конгресса США 6 января по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.
- Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
- В руководстве Палаты представителей уже заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.
- 9 января в компании Twitter приняли решение навсегда заблокировать личный аккаунт президента США Дональда Трампа. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
Автор: Екатерина Трохимчук