"Скучно, девочки": Путин ответил на расследование Навального по дворцу в Геленджике

Владимир Путин утверждает, что его никогда не интересовал бизнес.
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование, опубликованное оппозиционером Алексеем Навальным по поводу его шикарного дворца в Геленджике на берегу Черного моря.
В ходе онлайн-встречи со студентами, которая транслировалась на YouTube-канале, Путин назвал расследование Навального компиляцией.
"Все скомпоновали и запустили в интернет, чтобы промыть людям мозги. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - заявил президент РФ.
Он также подчеркнул, что его никогда не интересовал бизнес.
"Скучно, девочки, ну хоть чего-нибудь там придумали бы еще", - резюмировал Путин.
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Дворец Путина в Геленджике: о чем сообщалось ранее
- В Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
- В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.
- В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.