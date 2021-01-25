"Скучно, девочки": Путин ответил на расследование Навального по дворцу в Геленджике

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование, опубликованное оппозиционером Алексеем Навальным по поводу его шикарного дворца в Геленджике на берегу Черного моря.

В ходе онлайн-встречи со студентами, которая транслировалась на YouTube-канале, Путин назвал расследование Навального компиляцией.

"Все скомпоновали и запустили в интернет, чтобы промыть людям мозги. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - заявил президент РФ.

Он также подчеркнул, что его никогда не интересовал бизнес.

"Скучно, девочки, ну хоть чего-нибудь там придумали бы еще", - резюмировал Путин.

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