В Польше арестовали экс-главу Укравтодора Новака

Славомир Новак арестован в Польше / УНИАН

В среду, 22 июля, в Польше суд арестовал бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака. Его взяли под стражу сроком на три месяца.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Варшавы Мирослава Чир, передает polsatnews.pl.

По ее словам, Новак арестован сроком на три месяца, однако защита намерена обжаловать меру пресечения.

При этом сам Новак не признал вину, а также назвал свое задержание "политическим актом".

В чем подозревают Новака?

Задержанный в Польше 20 июля бывший руководитель "Укравтодора" Славомир Новак, возглавляя компанию, брал взятки с подрядчиков, рассказал на брифинге 20 июля и. о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

По его словам, события касаются 2016-2019 годов.

"Один из эпизодов касается строительства дорог на территории Украины. Когда украинские компании проводили строительство, но по тем или иным причинам не могли этого сделать до конца или в определенные сроки. И.о. главы "Укравтодора" высказывал предложения, чтобы за определенное вознаграждение он решал их проблемы - касаемо продления договоров, избежания выплаты штрафных санкций", - заявил Грищук.

По его словам, чтобы легализовать полученные средства, на территории Польши создали предприятие. Его уставной капитал наполнялся за счет взяток, которые платились третьим лицам по безналу и наличкой.

"Таким образом не только получали неправомерную выгоду, а еще и легализовывали средства", - пояснил и.о. главы САП.

Читайте такжеДело Новака: в САП рассказали, в чем подозревают задержанного экс-главу УкравтодораНапомним, ранее сообщалось, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин на своей странице в Twitter.

Кроме него задержали также "Дариуша С., бывшего командира JW" GROM "и предпринимателя из Гданьска Яцека П.".