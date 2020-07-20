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Бывшего главу Укравтодора задержали в Польше

Новака подозревают в коррупции и отмывании денег.

20 июля 2020, 09:30
Славомир Новак
Славомира Новака задержали в Польше / Facebook Славомир Новак

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Об этом пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин сообщил на своей странице в Twitter.

Кроме него задержали также "Дариуша С., бывшего командира JW" GROM "и предпринимателя из Гданьска Яцека П.".

Зарин пообещал детали позже.

Польское издание PAP отмечает, что "бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в управлении организованной преступной группой".

Добавим, что Славомир Новак с 2011 по 2013 год работал на должности министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. Также он занимал должность главы "Укравтодора" до 2019 года.

Читайте такжеВ Минобразования задержали чиновника-коррупционера: названа сумма взяткиНапомним, в среду, 25 сентября 2019 года, правительство Украины решило избавиться от руководителей ряда государственных структур. В частности, Кабмин на своем заседании согласовал с 1 октября 2019 года увольнение главы Укравтодора Славомира Новака (по собственному желанию).

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