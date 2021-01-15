УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Слив записей МВД: в Беларуси собрались делать концлагеря для протестующих

15 января 2021, 15:01
Прослушать новость
Остановить

В Сети появились записи, на которых якобы запечатлен голос заместителя главы МВД страны Николая Карпенкова - обсуждающего обустройство в Беларуси концлагерей.

Протесты, беларусь
В Белоруси собрались делать концлагеря для протестующих / Reuters

Белорусское движение BYPOL, которое занимается помощью силовикам, уволившимся из органов за поддержку протестующих против режима Александра Лукашенко, опубликовало на YouTube запись разговора заместителя главы МВД страны Николая Карпенкова. На нем он якобы сообщил о планах властей Беларуси создать для демонстрантов специализированные концентрационные лагеря.

Запись была сделана 30 октября — в день, когда Карпенков уходил с поста начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Из разговора чиновника с подчиненными следует, что руководство белорусских силовиков обсуждало в рамках совещания с президентом Александром Лукашенко возможность создания в стране концлагерей, куда будут помещать особо активных протестующих.

"Сказано разработать, сделать лагерь. Ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой, для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру", — сказал Карпенков.

Он утверждал, что туда в первую очередь в таких лагерях будут направлять тех демонстрантов, кто дважды и более раз попадал в специализированную базу данных о протестующих.

Читайте также"Ни рук, ни ног не соберут": КГБ Беларуси готовило убийство Шеремета по заказу Лукашенко – опубликовано аудио

Напомним, ранее сообщалось:

концлагерь новости Беларуси протесты в Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Слив записей МВД: в Беларуси собрались делать концлагеря для протестующих». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В РФ умер известный актер и звезда сериала ДальнобойщикиВ РФ умер известный актер и звезда сериала Дальнобойщики Скончался легендарный российский рок-музыкантСкончался легендарный российский рок-музыкант Трампу объявлен импичментТрампу объявлен импичмент В России нашли заложенный украинский газ на многие миллиардыВ России нашли заложенный украинский газ на многие миллиарды Трамп сделал первое заявление после объявления ему импичмента: о чем говорил президент СШАТрамп сделал первое заявление после объявления ему импичмента: о чем говорил президент США
Следующий материал

Последние новости

15:11
В России решили судьбу Ералаша после мерти Бориса Грачевского
15:03
СМИ узнали, где похоронят Бориса Грачевского
15:01
Слив записей МВД: в Беларуси собрались делать концлагеря для протестующих Видео
14:48
Остановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку Видео
14:45
"Мы делаем кое-что очень крутое": команда The Last of Us Part II начала разработку новой игры
Реклама
14:42
Гороскоп на 16 января для всех: приумножение денег, доходное открытие и отказ от наслаждений Видео
14:22
Болят суставы: причины и способы облегчить боль Видео
14:21
Тарифный бунт: в Житомире протестующие штурмом взяли здание облсовета Видео
14:08
США сокрушают Северный поток-2: в России заявили о срыве планов по достройке газопровода Видео
14:00
Степанов ответил, когда в Украине внедрят ковид-паспорта Видео
13:50
"Стоп тарифный геноцид": Украину охватили новые тарифные протесты Видео
13:38
МастерШеф Профессионалы продлили на 3 сезон - что известно о проекте
13:33
Стали известны новые подробности об игре про Индиану Джонса от разработчиков Wolfenstein Видео
13:17
Врачи рассказали о пользе замороженных овощей и фруктов Видео
13:01
Близкие Грачевского нашли виновного в смерти режиссера
12:53
Возобновление поставок газа из России в Украину: эксперт сказал, что нужно сделать
12:35
Первый взгляд на Samsung Galaxy Buds Pro и метку Galaxy Smart Tag
12:30
"Сразу не узнала": Наталия Могилевская сверкнула голой грудью и произвела фурор
12:08
Украина будет по-другому закупать вакцину от COVID-19: что изменилось Видео
12:04
В Германии разрешили достраивать Северный поток-2 Видео
Реклама
11:52
Игры власти с тарифами и тарифные протесты в Украине: чат с Александром Скубченко
11:47
Босния готова вернуть Украине скандальную икону из Луганска: названо условие
11:46
Святослав Вакарчук заинтриговал общество после ухода из политики
11:36
Нацсовет по ТВ захотел запретить ввоз смартфонов и телевизоров из России Видео
11:31
Шмыгаль рассказал, какие газовые изменения ждут украинцев Видео
11:16
Почему запрет ввоза российских книг не спасет украинских издателей мнение
11:01
Состоялась премьера сериала ВандаВижн - обзор и оценка первых двух серий
10:56
Сколько придется носить маски и соблюдать дистанцию - ответ премьера Видео
10:41
В Кабмине предложили поставлять газ из России в Украину без участия Газпрома
10:28
В Украине изменили правила оформления дипломов: какие новшества ждут выпускников Видео
10:27
Крис Эванс с сарказмом оценил слухи о возвращении в Мстителей
10:25
Встреча Зеленского и Санду решила все молдавские проблемы и ни одной украинской мнение
10:07
Телеведущая 1+1 подхватила коронавирус после отпуска на курорте
10:05
"Дыма без огня не бывает": Степанов прокомментировал слухи о подпольной вакцинации от COVID-19
09:47
Стало известно, кто получит наследство Бориса Грачевского
09:47
Русская версия Нельсона Манделы, или Зачем Навальный возвращается в РФ мнение
09:40
Актуальные новости кибербезопасности: чем запомнится начало 2021 года
09:38
Украину заморозило и замело снегом: сколько еще продлится погодный апокалипсис Видео
09:30
Где взять витамин D: лучшие источники Видео
09:30
Гороскоп на 15 января для всех: солидный доход, большая любовь и денежное фиаско Видео
Реклама
09:14
Ученые объяснили, на что указывает потеря обоняния при коронавирусе Видео
09:00
Землетрясения в Индонезии: оборваны десятки жизней, сотни пострадавших и разрушения
08:48
Разработчик украинской вакцины от коронавируса рассказал о результатах опытов на кроликах Видео
08:17
Коронавирус в Украине активизировался: число диагнозов за сутки превысило 8 тыс. Видео
08:09
В партии Зеленского рассказали, на сколько в Кабмине снизят тарифы на газ
07:51
Назван главный признак того, что человек незаметно переболел COVID-19 Видео
07:40
Зачем в США объявили еще один импичмент Трампу мнение
07:11
Коронавирус в мире пересек "смертельную" красную линию Видео
06:57
После разрушения демократии в США весь мир ляжет под Китай мнение
06:38
Когда Сенат рассмотрит вопрос импичмента Трампа: СМИ назвали время "Ч" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять