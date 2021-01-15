Слив записей МВД: в Беларуси собрались делать концлагеря для протестующих

В Белоруси собрались делать концлагеря для протестующих / Reuters

Белорусское движение BYPOL, которое занимается помощью силовикам, уволившимся из органов за поддержку протестующих против режима Александра Лукашенко, опубликовало на YouTube запись разговора заместителя главы МВД страны Николая Карпенкова. На нем он якобы сообщил о планах властей Беларуси создать для демонстрантов специализированные концентрационные лагеря.

Запись была сделана 30 октября — в день, когда Карпенков уходил с поста начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Из разговора чиновника с подчиненными следует, что руководство белорусских силовиков обсуждало в рамках совещания с президентом Александром Лукашенко возможность создания в стране концлагерей, куда будут помещать особо активных протестующих.

"Сказано разработать, сделать лагерь. Ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой, для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру", — сказал Карпенков.

Он утверждал, что туда в первую очередь в таких лагерях будут направлять тех демонстрантов, кто дважды и более раз попадал в специализированную базу данных о протестующих.

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