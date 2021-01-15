Слив записей МВД: в Беларуси собрались делать концлагеря для протестующих

В Сети появились записи, на которых якобы запечатлен голос заместителя главы МВД страны Николая Карпенкова - обсуждающего обустройство в Беларуси концлагерей.
Белорусское движение BYPOL, которое занимается помощью силовикам, уволившимся из органов за поддержку протестующих против режима Александра Лукашенко, опубликовало на YouTube запись разговора заместителя главы МВД страны Николая Карпенкова. На нем он якобы сообщил о планах властей Беларуси создать для демонстрантов специализированные концентрационные лагеря.
Запись была сделана 30 октября — в день, когда Карпенков уходил с поста начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Из разговора чиновника с подчиненными следует, что руководство белорусских силовиков обсуждало в рамках совещания с президентом Александром Лукашенко возможность создания в стране концлагерей, куда будут помещать особо активных протестующих.
"Сказано разработать, сделать лагерь. Ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой, для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру", — сказал Карпенков.
Он утверждал, что туда в первую очередь в таких лагерях будут направлять тех демонстрантов, кто дважды и более раз попадал в специализированную базу данных о протестующих.
Читайте также"Ни рук, ни ног не соберут": КГБ Беларуси готовило убийство Шеремета по заказу Лукашенко – опубликовано аудио
Напомним, ранее сообщалось:
- 4 января была опубликована аудиозапись, сделанная якобы в кабинете бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, который обсуждает способы ликвидации журналиста Павла Шеремета.
- В МВД Украины прокомментировали версию о том, что КГБ Беларуси готовило убийство Шеремета по заказу Александра Лукашенко.
- Позднее бывший сотрудник белорусского спецназа, а ныне оппозиционер Игорь Макар заявил, что готов дать показания в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушки руководства КГБ Беларуси, где обсуждалась возможность убийства Павла Шеремета.