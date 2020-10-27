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Словацкий блогер записал видеообращение незадолго до смерти от COVID-19

27 октября 2020, 23:27

Мужчина призвал не верить тем, кто заявляет, что опасного вируса не существует.

Коронавирус
Блогер записал видеообращение за 6 часов до своей смерти / Reuters

Словацкий блогер, который болел коронавирусом, за шесть часов до своей смерти записал видеообращение к своим зрителям с призывом не верить людям, которые отрицают опасность коварного вируса.

Видео опубликовала Русская служба Радио Свобода - в описании к нему сказано, что ролик 47-летний Кметьо записал за несколько минут до приезда скорой.

"Дорогие друзья, никогда не попадайте под влияние людей, которые не верят в коронавирус и им подобным. Живым примером, что такое COVID-19, являюсь я. Сегодня скорая должна отвезти меня в больницу, потому что мое дыхание ужасно сильно, очень сильно ухудшилось. Состояние моё крайне серьезное", – рассказал блогер.

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По его словам, самое худшее в коронавирусе то, что его жертвами становятся невинные люди.

"Я был бы очень рад, если бы вы наконец всех тех людей, которые не верят и думают, что коронавирус – это какой-то легкий грипп, послали подальше. Потому что это неправда. Знаете, что самое худшее? Хуже всего то, что жертвами становятся невинные люди", – сказал Кметьо.

Он призвал своих зрителей беречь себя – носить маски и пользоваться антисептиками.

"Если они не хотят носить маску, дезинфицировать руки – пусть не носят, а вы – носите. Маска и все остальное… Видите, это может закончиться вот так. И я не был человеком, который не дооценивал бы коронавирус и его последствия", – отметил блогер.

В конце ролика Кметьо попросил пожелать ему удачи и побольше сил, отметив, что не знает, что с ним будет дальше.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела, появляющиеся в результате введения вакцины от коронавируса, плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.
  • Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.

смерть Словакия Блогер коронавирус
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