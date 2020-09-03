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Смертельное ДТП с участием Ефремова: актер признал свою вину

3 сентября 2020, 10:36

Вина Ефремова в аварии доказана, сообщил прокурор.

Ефремов признал, что виновен в совершении смертельной аварии – Михаил Ефремов новости
Михаил Ефремов признал, что виновен в совершении смертельного ДТП / Скриншот

Актер Михаил Ефремов заявил, что признает себя виновным в совершении смертельного ДТП.

Артист признал свою вину во время заседания суда, сообщает Telegram-канал RT на русском.

Прокурор сказал, что вину Ефремова в аварии со смертельным исходом доказали.

"Признаю свою вину", – заявил актер.

Читайте такжеЕфремов на суде попросил исполнить "свое последнее желание"Напомним, в начале июня в центре Москвы Михаил Ефремов попал в ДТП. Актер за рулем джипа выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль, водитель грузовика – Сергей Захаров – погиб. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян.

Суд избрал актеру меру пресечения в виде домашнего ареста. Сначала Ефремов не признавал свою вину в совершении смертельной аварии.

Михаил Ефремов суд ДТП
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