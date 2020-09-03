Смертельное ДТП с участием Ефремова: актер признал свою вину

Михаил Ефремов признал, что виновен в совершении смертельного ДТП / Скриншот

Актер Михаил Ефремов заявил, что признает себя виновным в совершении смертельного ДТП.

Артист признал свою вину во время заседания суда, сообщает Telegram-канал RT на русском.

Прокурор сказал, что вину Ефремова в аварии со смертельным исходом доказали.

"Признаю свою вину", – заявил актер.

Читайте такжеЕфремов на суде попросил исполнить "свое последнее желание"Напомним, в начале июня в центре Москвы Михаил Ефремов попал в ДТП. Актер за рулем джипа выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль, водитель грузовика – Сергей Захаров – погиб. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян.

Суд избрал актеру меру пресечения в виде домашнего ареста. Сначала Ефремов не признавал свою вину в совершении смертельной аварии.