Смертоносный удар по Гяндже: в Азербайджане раскрыли, как накажут Армению

Баку не будет бить по гражданским целям, отметил помощник президента Азербайджана.
Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева – Хикмет Гаджиев – сказал, как Баку накажет Армению за смертоносный удар по городу Гянджа в ходе конфликта за Нагорный Карабах.
Гаджиев анонсировал ответ Азербайджана на агрессию Армении во время онлайн-брифинга, сообщает РИА Новости.
По словам помощника азербайджанского лидера, Баку будет целиться по военным целям.
"Гражданские цели и гражданские лица не являются целями для Азербайджана. Азербайджан будет целиться только по легитимным военным целям...", – заявил он.
- Ранее власти Азербайджана сообщили, что в ночь на 17 октября со стороны Армении был обстрелян город Гянджа, погибли более 10 мирных жителей.
- Спикер Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла причастность Еревана к атаке.
Война за Нагорный Карабах – коротко о конфликте:
- Конфликт между Азербайджаном и Арменией за Карабах длится уже десятки лет.
- Война снова перешла в острую фазу утром 27 сентября – стороны обвинили друг друга в провокациях, ввели военное положение и продолжили участвовать в боях.
- В ночь на 10 октября Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Карабахе и согласились начать обмен пленными и убитыми. Перемирие начало действовать 10 октября в 12:00, но почти сразу было нарушено.
Автор: Екатерина Присяжнюк