Смертоносный удар по Гяндже: в Азербайджане раскрыли, как накажут Армению

Помощник президента Азербайджана раскрыл, какое наказание грозит Армении за удар по Гяндже / Reuters

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева – Хикмет Гаджиев – сказал, как Баку накажет Армению за смертоносный удар по городу Гянджа в ходе конфликта за Нагорный Карабах.

Гаджиев анонсировал ответ Азербайджана на агрессию Армении во время онлайн-брифинга, сообщает РИА Новости.

По словам помощника азербайджанского лидера, Баку будет целиться по военным целям.

"Гражданские цели и гражданские лица не являются целями для Азербайджана. Азербайджан будет целиться только по легитимным военным целям...", – заявил он.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что в ночь на 17 октября со стороны Армении был обстрелян город Гянджа, погибли более 10 мирных жителей.

Спикер Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла причастность Еревана к атаке.

Война за Нагорный Карабах – коротко о конфликте: