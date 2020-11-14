СМИ назвали имя наследника Армена Джигарханяна

Джигарханян оставил завещание, узнали журналисты.
По завещанию единственный наследник Армена Джигарханяна – советского, русского, армянского актера, народного артиста СССР и театрального режиссера – его приемный сын Степан.
У артиста нет других наследников, рассказал ТАСС источник из окружения Джигарханяна.
Собеседник добавил, что ранее было завещание Джигарханяна, в котором наследницей была указана уже бывшая его жена пианистка Виталина Цимбалюк-Романовска.
"…он его отменил, так что наследование только по закону…", – отметил источник.
Напомним, Армен Джигарханян скончался на 86 году жизни в ночь на 14 ноября. СМИ выяснили, что причиной смерти артиста стал отказ почек.
- Справка. У Армена Джигарханяна была только одна родная дочь. Артисту дочь в 1964 году родила гражданская жена актриса Алла Ванновская, которая болела психическим заболеванием хорея (передается по наследству).
- Дочь назвали Елена, она страдала таким же заболеванием, как и мать. Ванновская умерла в 1966 году в психбольнице. Джигарханян забрал к себе дочь. Судьба Елены также трагическая – девушка скончалась в результате отравления угарным газом, когда ей было 23 года.
- Джигарханян во второй раз женился в 1967 году на актрисе Татьяне Власовой. У артистки есть сын Степан, он стал пасынком Джигарханяна. Артист и Власова развелись в 2015 году.
- Джигарханян с конца февраля 2016 года был женат на Виталине Цимбалюк-Романовской, их расставание было скандальным и ударило по здоровью актера, он получил инфаркт. Брак был расторгнут окончательно в конце января 2018-го.
Автор: Екатерина Присяжнюк