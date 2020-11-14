СМИ назвали имя наследника Армена Джигарханяна

Единственный наследник Армена Джигарханяна – его пасынок Степан, выяснили журналисты / УНИАН

По завещанию единственный наследник Армена Джигарханяна – советского, русского, армянского актера, народного артиста СССР и театрального режиссера – его приемный сын Степан.

У артиста нет других наследников, рассказал ТАСС источник из окружения Джигарханяна.

Собеседник добавил, что ранее было завещание Джигарханяна, в котором наследницей была указана уже бывшая его жена пианистка Виталина Цимбалюк-Романовска.

"…он его отменил, так что наследование только по закону…", – отметил источник.

Напомним, Армен Джигарханян скончался на 86 году жизни в ночь на 14 ноября. СМИ выяснили, что причиной смерти артиста стал отказ почек.