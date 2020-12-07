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Переписка бывшего зятя Путина попала в СМИ: в Кремле прокомментировали "вброс"

7 декабря 2020, 13:16
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Шамалов купил за 100 долларов 3,8% акций "Сибура", которые, по его же оценкам, могли стоить около 380 миллионов долларов.

Песков
Песков прокомментировал "вброс" о бывшем зяте Путина / Reuters

Журналисты обнародовали расследование, посвященное предполагаемому бывшему зятю президента России Владимира Путина, члену совета директоров крупнейшей нефтехимической компании России "Сибур" Кириллу Шамалову. Оно основано на архиве из более 10 тысяч электронных писем Шамалова за 2003-2020 годы, которые журналистам передал анонимный источник.

Расследование выпустило издание "Важные истории". Из писем Шамалова следует, что 23-25 февраля 2013 года бизнесмен сыграл на горнолыжном курорте "Игора" в Ленинградской области свадьбу с предполагаемой дочерью Владимира Путина Катериной Тихоновой, с которой он был знаком с детства. Журналисты нашли в письмах Шамалова беседы с устроителями торжества, приглашения для гостей с пожеланиями по дресс-коду, а также фотографии со свадьбы.

В письмах также говорится об обустройстве дома Шамалова и Тихоновой в поселке Усово на Рублевке, который "Важные истории" оценили в 15-17 миллионов евро (с учетом земли, дома, мебели и оборудования). Также в переписке упомянут дом в Биаррице во Франции, который Шамалов купил в октябре 2012 года у бизнесмена Геннадия Тимченко, друга Путина, за 4,5 миллиона евро.

В июне 2013 года, вскоре после женитьбы, сказано в письмах, Шамалов купил за 100 долларов 3,8% акций "Сибура", которые, по оценке самого Шамалова, могли стоить около 380 миллионов долларов. Председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов, комментируя это, сказал, что журналисты "Важных историй" используют "некорректные цифры", а у Шамалова не было эксклюзивных условий по покупке акций.

Кирилл Шамалов был зятем Путина / фото Сибур, скриншот из сайта "Важные истории"

1 августа 2014 года Шамалов купил еще 17% акций "Сибура" у Геннадия Тимченко на кредит Газпромбанка, в совет директоров которого входит брат Шамалова Юрий. В переписке журналисты нашли описание схемы выкупа этих акций через "создание искусственной задолженности" и ее погашение пакетом акций.

В январе 2018 года агентство Bloomberg сообщило, что Шамалов и Тихонова расстались. В архиве переписки Шамалова последнее его письмо Тихоновой датировано 15 июня 2017 года. Незадолго до этого, в апреле 2017 года, Шамалов продал акции "Сибура", купленные у Тимченко, которые, по данным источников Bloomberg, он изначально получил в качестве гарантии доверия со стороны Владимира Путина.

Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова отказались отвечать на запросы "Важных историй".

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "уже много раз оставляли подобные вопросы без ответов".

В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться.

"Мы по-прежнему подобные публикации не комментируем. Мы ранее уже говорили, что такие вот информационные упражнения будут продолжаться, нам об этом хорошо известно и было известно ранее. Все это, как правило, иногда умело, иногда нет, подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью. И соответствующим образом мы к этому относимся", - сказал Песков журналистам, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в Кремле "более или менее" знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться. При этом Песков не стал называть этих людей.

"Нам достаточно знания того, кто они есть", - ответил он на уточняющий вопрос.

Семья Путина – о чем сообщалось ранее:

  • 25 ноября издание "Проект" опубликовало масштабное расследование о петербурженке Светлане Кривоногих, которая, по данным издания, была подругой президента РФ Владимира Путина, ее семья владеет имуществом и активами на сумму около 7,76 млрд рублей. По данным "Проекта", у Кривоногих есть дочь, родившаяся в 2003 году, и ее отец – Владимир Путин.
  • 23 июня одиозный банкир Сергей Пугачев, который сбежал из РФ, решил показать всему миру фотографии дочерей президента России Владимира Путина в детстве, которые опубликовал на своем сайте.

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