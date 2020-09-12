СМИ подсчитали, во сколько обошлась России поддержка режима Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

За последние 25 лет, в течение которых Беларусью управляет Александр Лукашенко, суммарные потери России на поддержку белорусской экономики составляют как минимум 98,7 млрд долларов в номинальных цифрах, а с учётом инфляции, в ценах 2019 года – 116,1 млрд.

Об этом говорится в подсчетах, которые опубликовал российский сайт Открытые медиа.

Из чего состоит эта сумма:

Через полтора года после вступления в должность президента Лукашенко получил первый подарок от России – списание задолженностей по разным соглашениям на $1,4 млрд. В том числе Кремль "простил" Беларуси 471 млн долларов внешнего долга.

Заниженные цены на газ для Беларуси привели к потерям России в $40 млрд.

При покупке Белтрансгаза (управляет газопроводами в Беларуси) Газпром переплатил как минимум 1,5 млрд долларов.

При торговле нефтью Россия недополучила более 50 млрд долларов.

"Суммарные потери России за 25 лет субсидирования режима Лукашенко составляют как минимум $98,7 млрд. Так как у доллара 1995 года и доллара 2019 года разные покупательные возможности, то мы перевели сумму потерь за все годы в валюту 2019 года. Итог — $116,1 млрд", - подсчитало издание.

Сайт утверждает, что это не полная сумма, в которую Кремлю обошлась поддержка президентства Лукашенко, так как, во-первых, в оценку входят потери только от более-менее легко поддающихся оценке направлений, но есть и другие экономически невыгодные для России истории. Во-вторых, Лукашенко по-прежнему находится у власти, а значит, счёт потерь России продолжит увеличиваться.

Если бы Кремль отказался от спонсорства режима Лукашенко, то за последние 10 лет бюджет семи областей России, которые граничат с Беларусью, увеличился бы на 84%, говорится в статье.

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Напомним: