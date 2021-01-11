СМИ: приход к власти Байдена развяжет газовую войну из-за Северного потока-2

Приход к власти Байдена развяжет газовую войну из-за Северного потока-2 / Reuters

Победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в США может привести к эскалации газовой войны в непосредственной близости от Швеции из-за российского газопровода Северный поток-2.

Как пишет шведское издание Svenska Dagbladet, вступление Байдена в должность не изменит отношения Вашингтона к российскому проекту. "Скорее наоборот: Джо Байден, если это возможно, даже более жесткий противник, чем Дональд Трамп", - подчеркнули авторы статьи.

Также журналисты обратили внимание на то, что еще будучи вице-президентом Байден заявлял, что с трубопроводами по дну Балтийского моря Европа станет "еще более зависимой" от российского топлива. Байден говорил, что лучшей альтернативой этому служат поставки сжиженного природного газа из США.

Кроме того, авторы статьи убеждены, что для Швеции вопрос "Северного потока-2" уже решен. Однако на уровне Евросоюза, считают журналисты, он вызывает политические споры на фоне угрозы американских санкций.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее: