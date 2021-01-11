СМИ: приход к власти Байдена развяжет газовую войну из-за Северного потока-2

Еще будучи вице-президентом Байден заявлял, что с трубопроводами по дну Балтийского моря Европа станет "еще более зависимой" от российского топлива.
Победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в США может привести к эскалации газовой войны в непосредственной близости от Швеции из-за российского газопровода Северный поток-2.
Как пишет шведское издание Svenska Dagbladet, вступление Байдена в должность не изменит отношения Вашингтона к российскому проекту. "Скорее наоборот: Джо Байден, если это возможно, даже более жесткий противник, чем Дональд Трамп", - подчеркнули авторы статьи.
Также журналисты обратили внимание на то, что еще будучи вице-президентом Байден заявлял, что с трубопроводами по дну Балтийского моря Европа станет "еще более зависимой" от российского топлива. Байден говорил, что лучшей альтернативой этому служат поставки сжиженного природного газа из США.
Кроме того, авторы статьи убеждены, что для Швеции вопрос "Северного потока-2" уже решен. Однако на уровне Евросоюза, считают журналисты, он вызывает политические споры на фоне угрозы американских санкций.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- Последний участок энергетического проекта Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Дании планируют начать достраивать 15 января 2021 года.
- 11 декабря строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 4 декабря две части Конгресса США (Палата представителей и Сенат) окончательно согласовали документы и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, которые предусматривают максимальное ужесточение санкций против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
- 17 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно.
- В сентябре после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.