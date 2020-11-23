СМИ рассказали о плане США по давлению на Северный поток-2

По данным журналистов, в Вашингтоне не оставляют план окончательно похоронить газопровода Северный поток-2.
Американские власти усилила давление на европейские компании, которые принимают участие в строительстве российского газопровода Северный поток-2.
Об этом со ссылкой на источник пишет европейское агентство Dpa, сообщает Deutsche Welle. При этом, якобы в Белом доме не горят особым желанием вводить новый пакет санкций против Северного потока-2.
Тем не менее по данным источников, некоторые чиновники уже контактируют с компаниями, которые строят газопровод.
"США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта", ‒ отметил источник и выразил уверенность в скором крахе Северного потока-2.
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Позиция США по Северному потоку-2 - что было ранее:
- США выступают категорически против строительства и реализации российского энергетического проекта Северный поток-2. Американский Конгресс одобрил оборонный бюджет на 2021 год, который включает пункты об ужесточении санкций против Турецкого потока и Северного потока-2.
- Летом в Вашингтоне заявляли, что Америка не допустит окончания строительства Северного потока-2 и будет вводить санкции против компаний, которые опосредованно участвуют в реализации проекта.
- Позиция США не позволяет завершить процесс строительства газопровода. Американские власти обещают приложить максимум усилий для того, чтобы СП-2 так и не был реализован.
Автор: Дмитрий Видоменко