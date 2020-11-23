СМИ рассказали о плане США по давлению на Северный поток-2

Газопровод Северный поток-2 / Reuters

Американские власти усилила давление на европейские компании, которые принимают участие в строительстве российского газопровода Северный поток-2.

Об этом со ссылкой на источник пишет европейское агентство Dpa, сообщает Deutsche Welle. При этом, якобы в Белом доме не горят особым желанием вводить новый пакет санкций против Северного потока-2.

Тем не менее по данным источников, некоторые чиновники уже контактируют с компаниями, которые строят газопровод.

"США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта", ‒ отметил источник и выразил уверенность в скором крахе Северного потока-2.

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Позиция США по Северному потоку-2 - что было ранее: