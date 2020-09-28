СМИ рассказали о секретной встрече Меркель с Навальным после отравления

Алексей Навальный в немецкой клинике

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального в клинике Charitе в Берлине.

Как пишет немецкой издание Spiegel, встреча произошла после того, как Навального доставили в медцентр после отравления боевым химическим веществом Новичок.

"Канцлер в условиях полной секретности навестила российского оппозиционного политика, когда он лежал на больничной койке в берлинской клинике Charitе", — сказано в сообщении.

Целью визита Меркель к Навальному стало желание показать "столь необычным жестом" солидарность правительства Германии с отравленные российским оппозиционером.

В материале также указывается, что секретный визит канцлера Германии к Навальному является признаком того, что Берлине хотят разобраться в случившемся.

"Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства ключом к тому, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду", — добавляет издание.

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