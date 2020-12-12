СМИ узнали, где и когда похоронят Валентина Гафта

Похороны Гафта планируют провести на следующей неделе, выяснили журналисты
Советский и российский актер, театральный режиссер Валентин Гафт будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
Скорее всего, прощание с Гафтом пройдет во вторник, 15 декабря, в театре Современник, рассказал худрук театра Виктор Рыжаков ТАСС.
Собеседник агентства сообщил, что похороны Гафта планируют провести 15 декабря.
"Валентина Иосифовича похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств…", – поделился источник.
- Напомним, Валентин Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни.
- Его жена – актриса Ольга Остроумова, сообщила, что Гафт скончался из-за инсульта, который произошел несколько лет назад.
Автор: Екатерина Присяжнюк