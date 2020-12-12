СМИ узнали, где и когда похоронят Валентина Гафта

Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище 15 декабря, узнали журналисты / Скриншот

Советский и российский актер, театральный режиссер Валентин Гафт будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Скорее всего, прощание с Гафтом пройдет во вторник, 15 декабря, в театре Современник, рассказал худрук театра Виктор Рыжаков ТАСС.

Собеседник агентства сообщил, что похороны Гафта планируют провести 15 декабря.

"Валентина Иосифовича похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств…", – поделился источник.