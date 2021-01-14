СМИ узнали, когда достроят первую ветку Северного потока-2

Северный поток-2 / Reuters

Первую ветку российского газопровода Северный поток-2 планируют достроить уже июне. Работы по завершению строительства трубопровода в Дании активизируются в середине января, после их окончания процесс сооружения будет завершении в исключительной экономической зоне Германии.

Как сообщает американское издание Bloomberg, тестовые испытания на трубопроводе СП-2 пройдут 14 января в Дании. В первой половине января начнется процесс восстановления старых и прокладки новых труб.

Согласно графику строительства газопровода, трубопрокладчик Фортуна к концу мая должен завершить все работы в территориальных водах Дании. После этого он будет направлен в Германию, где до конца июня планируют достроить первую ветку газопровода Северный поток-2.

Судно-трубопрокладчик Фортуна работает со скоростью 400 метров в день, однако график работ по сооружению СП-2 может быть изменен в связи с процессами бурения и погодными условиями.

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