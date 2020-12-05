УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

СМИ узнали новые данные о завершении строительства Северного потока-2

5 декабря 2020, 15:25
Прослушать новость
Остановить

На место, где должен быть достроен газопровод Северный поток-2, прибыло российское судно Академик Черский.

Северный поток-2
Газопровод Северный поток-2 намерены достроить до 31 декабря / Reuters

В Балтийском море напротив южного мыса шведского острова Борнхольм в район, где должен быть достроен российский газопровод Северный поток-2, прибыло российское судно – корабль-трубоукладчик Академик Черский.

Как сообщает российское информагентство Интерфакс со ссылкой на данные портала отслеживания судов, Академик Черский прибыл на место предполагаемого продолжения строительства газопровода СП-2. Известно, что судно находится в статусе ограниченной маневренности.

Ранее сообщалось, что утром в субботу, 5 декабря, из порта Висмар в Германии вышел якорный трубоукладчик под российским флагом Фортуна. Судно должно начать работу по завершению строительства газопровода в водах Балтийского моря с 5 по 31 декабря. Предполагается, что Фортуна будет проводить работы по трубопроводу СП-2 в районе мелководья Алдергрунд.

При этом агентство Bloomberg ранее со ссылкой на свои источники в Морском и гидрографическом агентстве Германии сообщало, что для завершения строительства Северного потока-2, скорее всего, будет использоваться российское судно Академик Черский.Читайте такжеКрах Северного потока-2: СМИ узнали об ультиматуме Европе от США

Судя по всему, идет реализация плана по завершению строительства Северного потока-2 в экономической зоне Германии до конца 2020 года. Согласно плану, должна произойти укладка труб на каждой из ниток СП-2 на участке к югу от Адлергрунда. Мелководье Адлергрунд – это последняя точка СП-2 до экономической зоны Дании со стороны Германии.

Северный поток-2 – новости

новости Германии Северный поток-2 Академик Черский
Сейчас вы просматриваете новость «СМИ узнали новые данные о завершении строительства Северного потока-2». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гей-вечеринки с политиками в Бельгии: стало известно об участниках из УкраиныГей-вечеринки с политиками в Бельгии: стало известно об участниках из Украины В Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из регионаВ Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из региона Путин собрался увеличить территорию РоссииПутин собрался увеличить территорию России В Москве объяснили, почему не выведут войска из ПриднестровьяВ Москве объяснили, почему не выведут войска из Приднестровья Арест или бегство Лукашенко: у Тихановской раскрыли сценарий смены властиАрест или бегство Лукашенко: у Тихановской раскрыли сценарий смены власти
Следующий материал

Последние новости

16:43
COVID-19 не на один год: врач дала мрачный прогноз насчет эпидемии в Украине
16:30
В Китае заявили о новых видах коронавируса, которые могут передаваться людям от летучих мышей Видео
16:22
Поклонская сделала громкое заявление относительно воды в Крыму
16:07
Гороскоп на 6 декабря для всех: карьерное достижение, вспышка любви и выгодное совпадение Видео
15:59
Австрийских архитекторов "наградили" уголовным делом за строительство в Крыму Видео
Реклама
15:47
В Ереване на многотысячном митинге оппозиции пригрозили "разорвать предателя Пашиняна" Видео
15:39
СМИ выяснили, сколько игрушек украинская фабрика сделала для армии РФ: объяснение директора Видео
15:25
СМИ узнали новые данные о завершении строительства Северного потока-2 Видео
15:13
Худшее – впереди: врач предупредил о третьей волне COVID-19 и назвал даты Видео
14:58
Путин собрался увеличить территорию России Видео
14:39
Байден получил "ключ" от Белого дома: еще один штат США подвел итоги выборов Видео
14:35
Историк сказал, кто способен лишить Путина поста
14:12
В МИД Украины сделали новое заявление о Будапештском меморандуме Видео
13:44
Историк рассказал о болезни Путина Видео
13:16
Трибунал для режима Лукашенко: в ЕС назвали главное условие удара по Минску Видео
12:44
Навальный взбесился из-за истории об отце его жены Видео
12:30
"Армия РФ и клеймо": на Киевщине фабрика делала пророссийские игрушки – соцсети Видео
12:24
Пашинян сделал заявление о новых переговорах по Нагорному Карабаху Видео
11:38
В Минздраве заявили об остановке ураганной волны COVID-19 в Украине Видео
11:34
Степанов рассказал, кто в Украине получит вакцину от коронавируса бесплатно Видео
Реклама
11:27
Назван большой тиран-начальник по знаку Зодиака
11:20
Чарующая женская стрижка шапочка из 60-х вернулась в моду - фото Фото
10:46
Байден отказался от помпезной инаугурации Видео
10:25
Экс-глава Нацполиции попал в больницу и находится на ИВЛ – СМИ
10:17
Украинская власть ведет себя как хронический алкаш мнение
10:05
"Не той стороной и криво": Лесю Никитюк заставили ставить запаску на авто
09:58
По Киеву резко ударит мороз: синоптик назвал дату Видео
09:54
Ученые опровергли миф о лечении коронавируса Видео
09:26
Гороскоп на 5 декабря для всех: крупная прибыль и прорывная случайность Видео
09:07
"Вырабатывает яд": эпидемиолог рассказал об опасном "фуфломицине" Видео
09:06
В Киеве за сутки зафиксировали более 1500 случаев заражения коронавирусом Видео
08:43
Эрдоган вышвырнул Путина из Кавказа мнение
08:26
Локдаун в Украине будет не один: инфекционист назвал причину Видео
08:11
Коронавирус в Украине 5 декабря: за сутки выявили почти 14 тысяч больных Видео
07:44
Сатурация кислорода: все, что нужно знать о важном показателе Видео
07:26
Названо судно, которое достроит Северный поток-2 Видео
07:15
Диана Шурыгина оголила грудь после операции по увеличению
06:48
Почему украинцы согласны с тем, что их обманывают на выборах мнение
06:23
Тотальный локдаун и вопрос транспорта в Украине: врач назвала главную проблему Видео
05:46
Сколько в Украине продлится локдаун и когда коронавирус отступит: прогноз астролога
Реклама
05:11
Эксперт объяснил, как партнерство Украины с НАТО влияет на позицию России Видео
04:39
Много больных с COVID-19 погибнут: врач предупредил о катастрофе из-за локдауна Видео
04:08
Узкий переулок: топ-3 лучших мест для секса в квартире
03:42
Эксперты сообщили, когда ожидать снижение стоимости на PlayStation 5
03:01
Что нельзя делать в день Екатерины и как добиться любви и счастья
02:31
В сеть попали голые фото Майли Сайрус Фото
01:35
Ученый рассказал, существует ли коллективный иммунитет к COVID-19 Видео
01:26
В РФ рассекретили документы об участии войск НКВД в битве за Москву
00:55
У Тихановской оценили вероятность военного переворота и отстранения Лукашенко от власти Видео
00:27
Астролог спрогнозировал перед Новым годом погодный сюрприз
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять