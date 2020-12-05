СМИ узнали новые данные о завершении строительства Северного потока-2

На место, где должен быть достроен газопровод Северный поток-2, прибыло российское судно Академик Черский.
В Балтийском море напротив южного мыса шведского острова Борнхольм в район, где должен быть достроен российский газопровод Северный поток-2, прибыло российское судно – корабль-трубоукладчик Академик Черский.
Как сообщает российское информагентство Интерфакс со ссылкой на данные портала отслеживания судов, Академик Черский прибыл на место предполагаемого продолжения строительства газопровода СП-2. Известно, что судно находится в статусе ограниченной маневренности.
Ранее сообщалось, что утром в субботу, 5 декабря, из порта Висмар в Германии вышел якорный трубоукладчик под российским флагом Фортуна. Судно должно начать работу по завершению строительства газопровода в водах Балтийского моря с 5 по 31 декабря. Предполагается, что Фортуна будет проводить работы по трубопроводу СП-2 в районе мелководья Алдергрунд.
При этом агентство Bloomberg ранее со ссылкой на свои источники в Морском и гидрографическом агентстве Германии сообщало, что для завершения строительства Северного потока-2, скорее всего, будет использоваться российское судно Академик Черский.Читайте такжеКрах Северного потока-2: СМИ узнали об ультиматуме Европе от США
Судя по всему, идет реализация плана по завершению строительства Северного потока-2 в экономической зоне Германии до конца 2020 года. Согласно плану, должна произойти укладка труб на каждой из ниток СП-2 на участке к югу от Адлергрунда. Мелководье Адлергрунд – это последняя точка СП-2 до экономической зоны Дании со стороны Германии.
Северный поток-2 – новости
- 28 ноября стало известно, что Управление водных путей и судоходства в Штральзунде предупредило моряков о повышенном соблюдении мер предосторожности на южном направлении района Адлергрунд в Балтийском море в связи с возобновлением 5 декабря строительства газопровода Северный поток-2
- 4 декабря Конгресс США – Сенат и Палата представителей – достигли соглашения о санкциях против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток и внесли в проект оборонного бюджета на будущий год соответствующие поправки.
- Российский бизнесмен Рустам Танкаев считает, что газопровод СП-2 все-таки будет достроен. Однако отношения США и России в таком случае максимально ухудшатся. Он считает, что Вашингтон готов воевать с Россией из-за реализации газопровода.