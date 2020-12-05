СМИ узнали новые данные о завершении строительства Северного потока-2

Газопровод Северный поток-2 намерены достроить до 31 декабря / Reuters

В Балтийском море напротив южного мыса шведского острова Борнхольм в район, где должен быть достроен российский газопровод Северный поток-2, прибыло российское судно – корабль-трубоукладчик Академик Черский.

Как сообщает российское информагентство Интерфакс со ссылкой на данные портала отслеживания судов, Академик Черский прибыл на место предполагаемого продолжения строительства газопровода СП-2. Известно, что судно находится в статусе ограниченной маневренности.

Ранее сообщалось, что утром в субботу, 5 декабря, из порта Висмар в Германии вышел якорный трубоукладчик под российским флагом Фортуна. Судно должно начать работу по завершению строительства газопровода в водах Балтийского моря с 5 по 31 декабря. Предполагается, что Фортуна будет проводить работы по трубопроводу СП-2 в районе мелководья Алдергрунд.

При этом агентство Bloomberg ранее со ссылкой на свои источники в Морском и гидрографическом агентстве Германии сообщало, что для завершения строительства Северного потока-2, скорее всего, будет использоваться российское судно Академик Черский.Читайте такжеКрах Северного потока-2: СМИ узнали об ультиматуме Европе от США

Судя по всему, идет реализация плана по завершению строительства Северного потока-2 в экономической зоне Германии до конца 2020 года. Согласно плану, должна произойти укладка труб на каждой из ниток СП-2 на участке к югу от Адлергрунда. Мелководье Адлергрунд – это последняя точка СП-2 до экономической зоны Дании со стороны Германии.

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