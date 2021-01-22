СМИ узнали о планах Байдена по ядерной сделке с Россией

Если договор СНВ-3 продлен не будет, США и Россия развернут новую гонку вооружений.
Американский президент Джо Байден планирует предложить России продлить соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), предполагающий ограничение количества стратегического ядерного оружия со стороны двух государств, на 5 лет.
Как сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, решение о продлении договора СНВ-3, который намерена продлить и Россия, связано с тем, что крайним сроком для осуществления этого шага является 5 февраля.
Соглашение на 1 год хотел продлить предыдущий президент Дональд Трамп, однако эту задачу решить не удалось из-за нежелания Китая принимать участие в сделке. Если договор не будет продлен, США и Россия получат право развернуть неограниченное число атомных подводных лодок, бомбардировщиков и ракет, вследствие чего может произойти новая гонка ядерных вооружений.Читайте такжеЯдерная сделка России и США: Москва сделала заявление в адрес Вашингтона
В то же время в WP добавили, что в окружении Байдена не все поддерживают пролонгацию соглашения СНВ-3 на 5 лет. К примеру, кандидат на пост заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд предлагает продлить договор только на 1 год.
Ядерная сделка США и России
- Осенью прошлого года в американской прессе появились публикации о том, что президент США Дональд Трамп намеревался продлить соглашение СНВ-3 с Россией до выборов главы государства.
- В Белом доме 13 октября утверждали, что США готовы продлить договор в том случае, если Москва согласится на условие, при котором оба государства замораживают свои ядерные арсеналы.
- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 8 декабря сказал, что государства не проводили переговоры по вопросу пролонгации СНВ-3. Россияне передали американцам два документа, в которых Москва отразила свое видение ситуации. Россия предлагает продлить договор без предварительных условий с возможность рассмотрения дополнительных опций в дальнейшем.