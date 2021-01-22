СМИ узнали о планах Байдена по ядерной сделке с Россией

Байден предлагает продлить договор СНВ-3 с Россией на 5 лет - WP / Reuters

Американский президент Джо Байден планирует предложить России продлить соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), предполагающий ограничение количества стратегического ядерного оружия со стороны двух государств, на 5 лет.

Как сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, решение о продлении договора СНВ-3, который намерена продлить и Россия, связано с тем, что крайним сроком для осуществления этого шага является 5 февраля.

Соглашение на 1 год хотел продлить предыдущий президент Дональд Трамп, однако эту задачу решить не удалось из-за нежелания Китая принимать участие в сделке. Если договор не будет продлен, США и Россия получат право развернуть неограниченное число атомных подводных лодок, бомбардировщиков и ракет, вследствие чего может произойти новая гонка ядерных вооружений.Читайте такжеЯдерная сделка России и США: Москва сделала заявление в адрес Вашингтона

В то же время в WP добавили, что в окружении Байдена не все поддерживают пролонгацию соглашения СНВ-3 на 5 лет. К примеру, кандидат на пост заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд предлагает продлить договор только на 1 год.

Ядерная сделка США и России